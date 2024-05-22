Говорится о пропаганде и разговорах с мировыми лидерами. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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У России два метода

Игорь Рейтерович отметил, что первый метод оккупантов, который используют, чтобы сорвать Саммит мира – информационно-пропагандистский. В частности, через СМИ многих стран. Враг взывает, что этот саммит якобы нелегитимный и не будет иметь какого-то значения, потому что там нет России, что якобы без страны-агрессора там ничего не решат, поэтому не нужно туда ехать.

Второй метод – Кремль ведет серьезные разговоры с лидерами многих стран, особенно с теми, которые сохраняют какие-то отношения с Россией. Они их убеждают не ехать туда, обещают какую-то выгоду. Россияне активно работают над этим, например, в странах Африки.

Однако у захватчиков не очень это удается. Например, в Индии заявили, что будут участвовать в саммите. Поэтому Россия сейчас активизировалась и пытается убеждать, что якобы Саммит мира не будет иметь никаких реальных последствий, страна-агрессор проигнорирует его результаты и так далее.

Но у них это не получается так эффективно, как бы им хотелось. По большей части у них есть проблемы. Я убежден, что будет серьезное представительство, многие вещи, которые там будут обсуждаться, для России будут очень триггерными. Именно поэтому они сейчас так бесятся и пытаются сорвать этот саммит, но им это не удастся,

– подчеркнул политолог.

Саммит мира: главное