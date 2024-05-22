Мовиться про пропаганду та розмови зі світовими лідерами. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.
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У Росії два методи
Ігор Рейтерович зазначив, що перший метод окупантів, який використовують, щоб зірвати Саміт миру – інформаційно-пропагандистський. Зокрема, через ЗМІ багатьох країн. Ворог волає, що цей саміт нібито нелегітимний та не матиме якогось значення, бо там немає Росії, що нібито без країни-агресорки там нічого не вирішать, тому не потрібно туди їхати.
Другий метод – Кремль веде серйозні розмови з лідерами багатьох країн, особливо з тими, які зберігають якісь відносини з Росією. Вони їх переконують не їхати туди, обіцяють якусь вигоду. Росіяни активно працюють над цим, наприклад, у країнах Африки.
Проте у загарбників не дуже це вдається. Наприклад, в Індії заявили, що братимуть участь у саміті. Тому Росія зараз активізувалась та намагається переконувати, що нібито Саміт миру не матиме ніяких реальних наслідків, країна-агресорка проігнорує його результати і так далі.
Але у них це не виходить так ефективно, як би їм хотілося. Здебільшого у них є проблеми. Я переконаний, що буде серйозне представництво, багато речей, які там будуть обговорюватися, для Росії будуть дуже тригерними. Саме тому вони зараз так бісяться та намагаються зірвати цей саміт, але їм це не вдасться,
– підкреслив політолог.
Саміт миру: головне
- Президент України Володимир Зеленський у квітні 2024 року заявив, що вже у червні має відбутися перший Саміт миру. Він проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.
- Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує, що його учасники разом складуть план дій щодо трьох пунктів. Мовиться про вільне судноплавство, ядерну й енергетичну безпеку, обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.
- Відомо, що зі 160 країн та організацій, запрошених на Глобальний саміт миру до Швейцарії, свою участь наразі підтвердили 50. Однак Китай свою участь у заході поки не підтвердив.