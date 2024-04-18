Важная платформа: что для Украины будет означать Глобальный саммит мира

Украина инициировала проведение Глобального саммита мира 15 - 16 июня в Швейцарии. Саммит станет важной платформой, которая позволит консолидировать усилия тех стран, в чьей поддержке Украина начинает колебаться. Однако на фоне отсутствия у Украины оружия и наступательного потенциала встреча вряд ли будет убедительной.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что когда Украина проводила определенные действия на Востоке и различных направлениях фронта, когда она получила необходимое оружие, все выглядело очень позитивно. Были надежды зайти на саммит мира с позиции силы, когда Украина смогла бы диктовать условия и продемонстрировать, что Россия точно проиграет.

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Ситуация изменилась

Сейчас ситуация абсолютно изменилась. Когда-то американский дипломат Курт Уокер сказал, что дипломатия работает тогда, когда у нее за спиной есть танки.

Эта фраза очень актуальна, потому что если бы у Украины за спиной были танки, дальнобойные ракеты и самолеты, о которых мы говорим уже невероятное количество времени, тогда эти заявления и встреча с формулой мира выглядели бы более убедительно,

– подчеркнул Максим Джигун.

Он добавил, что сейчас вряд ли можно рассчитывать на то, что Россия примет те условия, которые ей артикулирует Украина. Однако саммит остается важной платформой, которая позволит консолидировать усилия тех стран, в чьей поддержке мы начинаем сомневаться.

"Мы видим меньше практической поддержки, меньше заявлений от ключевых политических игроков. И это тот вопрос, над которым нужно работать так же как работать со странами, которые до сих пор или колеблются, или откровенно поддерживают Россию в этой войне", – подчеркнул политолог.

Сколько нужно Украине для восстановления

В конце 2023 года был обнародован отчет от Всемирного банка совместно с украинским правительством о потребностях в восстановлении Украины. Специалисты и эксперты посчитали, что Украина нуждается почти 500 миллиардов долларов, чтобы восстановить свою инфраструктуру.

Те же европейские институты дают нам аж 50 миллиардов долларов до 2027 года на критическое восстановление, причем дают с требованиями реформирования, которые должен принимать украинский парламент и Кабинет министров. А 50 миллиардов и 500 миллиардов – несколько разные суммы,

– отметил Джигун.

Он добавил, что в послевоенном восстановлении будет очень сложно находить общий язык с европейскими институтами в контексте того, чтобы получить необходимый для возвращения Украины к нормальной полноценной жизни ресурс.

Глобальный саммит мира: что известно