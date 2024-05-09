У Зеленского ответили, будет ли российская оппозиция на саммите мира в Швейцарии

Глобальный саммит мира, на котором речь пойдет о ситуации в Украине, состоится 15 - 16 июня в Швейцарии. Продолжаются дискуссии стоит ли туда приглашать некоторых представителей российской оппозиции, ведь их деятельность не всегда направлена на изменение диктаторского режима в России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что российские оппозиционеры формируют неправильную повестку дня в своей стране, готовя расследование о девяностых годах, о том, почему Путин стал президентом, почему Борис Ельцин имел номенклатурную коррупцию. Эти расследования ни на что не влияют, поэтому на саммите мира им нечего делать.

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Оппозиция в России не действует

Подоляк отметил, что деятельность российских оппозиционеров, в частности Юлии Навальной, не направлена на глобальные изменения. По его мнению, она не вызовет какую-то реакцию в России, не приведет к бунтам.

Они (российская оппозиция – 24 Канал) сегодня неактуальны, потому что практически ничего не говорят о войне,

– сказал он.

Советник главы Офиса Президента отметил, что есть и отдельные политические группы, которые говорят о последствиях российской агрессии и необходимости помочь Украине. Однако "системная оппозиция", которая получает мировые награды за свою деятельность и не пытается повлиять на прекращение войны, не имеет права участвовать в Глобальном саммите мира.

Эти люди живут совсем в другой, измененной повестке дня, которая никак не влияет ни на войну, ни на мир, ни на понимание Россией того ужаса, который она сегодня совершает. Это наоборот опасно,

– отметил Михаил Подоляк.

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