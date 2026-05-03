Двум администраторам канала "Мелитополь – это Украина" дали по 26 лет колонии

В России приговорили к 26 годам колонии двух украинцев – 35-летнего Дениса Глущенко и 26-летнего Александра Малышева. Оба оказались администраторами канала "Мелитополь – это Украина".

Приговор украинцам вынес Южный окружной военный суд России в Ростове-на-Дону 28 апреля. Их обвиняют в якобы "теракте", участии в "террористической группировке" и "шпионаже". Об этом сообщило "РИА Юг".

Смотрите также Попал в плен, когда жена была беременна: защитник впервые за 3 года увидит своего ребенка

Что известно об осужденных украинцах из Мелитополя?

Обоих мужчин арестовали еще в августе 2023 года.

Суд в России утверждает, что они якобы через Telegram-канал собирали информацию о зданиях в Запорожье, в которых могли находиться оккупанты. Россияне заявляют, что именно они "наводили ракеты" на здание мелитопольского колледжа, где на тот момент размещалась служба ФСБ.

Однако на самом деле Малышев и Глущенко администрировали проукраинский чат канала "Мелитополь – это Украина", где помогали людям находить лекарства, продукты и другие необходимые вещи в российской оккупации.

Малышева и Глущенко приговорили к 26 годам тюрьмы, из которых первые 5 они должны провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

Ранее большие сроки получили и другие похищенные журналисты и администраторы канала:

Яна Суворова – 14 лет (на момент похищения ей было всего 19 лет);

Георгий Левченко – 16 лет за "государственную измену";

Владислав Гершон и Максим Рупчев – по 15 лет;

Марк Калиуш, также администратор канала, пережил пытки и психиатрическую больницу и был возвращен во время обмена.

Россияне похитили журналистку из Мелитополя Анастасию Глуховскую

Украинскую журналистку Анастасию Глуховскую похитили российские силовики в Мелитополе в августе 2023 года. С тех пор с ней нет связи. По данным журналистов, ее вывезли в Россию и удерживают в СИЗО, где она подвергается пыткам.

Сначала женщину держали в подвале в Мелитополе, где к ней применяли электрический ток, а затем перевезли в Таганрог, а затем – в город Кизел. У журналистки также ухудшилось здоровье, но надлежащей медицинской помощи она не получает. Пока неизвестно, где именно находится Глуховская и какой у нее статус – российская сторона не предоставляет никакой информации.