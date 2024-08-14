Так, исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поздно вечером заявил о решении, принятом региональным оперштабом, а именно об обязательной эвакуации поселка Глушково. Ранее в поселке действовал режим "добровольного выезда".

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Так, Смирнов сообщил в телеграмме, что координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники.

Отметим, что Глушково – административный центр Глушковского района, поселок со статусом городского поселения.

Расположен на левом берегу реки Сейм, в 10 километрах к северо-западу от железнодорожной станции Глушково и в 150 километрах от Курска. Расстояние между Глушково и Суджой, которую уже взяли под контроль ВСУ, составляет более 60 километров, а границей с Украиной – 10 километров.

Где расположено Глушково: смотрите на карте

Напомним, что 14 августа украинские военные сняли российские флаги в ряде населенных пунктов Курской области.