Так, виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов пізно увечері заявив про рішення, ухвалене регіональним оперштабом, а саме про обов'язкову евакуацію селища Глушкове. Раніше в селищі діяв режим "добровільного виїзду".

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Росіяни залишають ще одне місто на Курщині

Так, Смірнов повідомив у телеграмі, що координувати процес виїзду місцевих мешканців будуть силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники.

Зазначимо, що Глушкове – адміністративний центр Глушківського району, селище зі статусом міського поселення.

Розташоване на лівому березі річки Сейм, за 10 кілометрів на північний захід від залізничної станції Глушково та за 150 кілометрів від Курська. Відстань між Глушкове та Суджою, яку вже взяли під контроль ЗСУ, складає понад 60 кілометрів, а кордоном з Україною – 10 кілометрів.

Де розташоване Глушкове: дивіться на карті

Нагадаємо, що 14 серпня українські військові зняли російські прапори у низці населених пунктів Курщини.