Попытка спрятать концы, – Гнап о роли Нацполиции в деле Власенко и Зерновой корпорации

При попытке бежать из Украины задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко и его сообщника. Задержание в аэропорту "Жуляны" проводили оперативники департамента полиции. Роль правоохранительных органов в этом деле может быть неоднозначной.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. По его словам, Нацполиция перехватила почти завершенное дело у Национального антикоррупционного бюро.

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"Почему Нацполиция за это дело взялась? Думаю, что это попытка спрятать концы в этой истории", – заявил Гнап.

Журналист подчеркнул, что ранее коррупцию в Зерновой корпорации расследовали детективы НАБУ. Когда они приблизились к задержанию Власенко, полицейские сработали первыми.

"Нацполиция перехватила эту историю, чтобы Власенко не был задержан НАБУ и не рассказал, в чьих интересах он вообще работал и как он оказался на этой должности", – добавил Гнап.

Дмитрий Гнап о задержании Нацполицией Андрея Власенко: смотрите видео 24 канала

Власенко и "Батькивщина"

Расследователь высказал мнение, что Власенко в ГПЗКУ назначили не случайно, а как результат политических переговоров. Речь о том, что лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко торгует голосами фракции.

Еще во времена президентства Петра Порошенко она торговала голосами своей фракции в обмен на назначение своих людей на должности в государственных предприятиях,

– отметил Гнап.

В том числе около 5 лет назад, в обмен на голоса "Батькивщины" назначили человека Тимошенко в ГП "Чернобыльский Спецкомбинат". На госпредприятие в зоне отчуждения ежегодно выделяют миллиарды гривен из бюджета.

"У нас нет 100% доказательств, но обстоятельства указывают на то, что человека Тимошенко назначили на "хлебную" должность ради финансирования ее политсилы в обмен на голоса за госбюджет 2021 года", – резюмировал Гнап.