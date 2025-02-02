В четверг, 23 января, Сергея Гнездилова выпустили из-под стражи. Ему разрешили вернуться в ВСУ. До этого момента военный находился на гауптвахте Военной службы правопорядка Украины. В интервью "Громадському" он рассказал, как к нему там относились, передает 24 Канал.

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Какое было отношение к Гнездилову на гауптвахте

Гнездилов отметил, что к нему было хорошее отношение. Даже те, кто его охраняли, искренне сочувствовали и поддерживали. "То есть не только те люди, которые были в такой же ситуации", – обьяснил военный.

В то же время Гнездилов отметил, что на гауптвахте среди тех, кто пошел в СОЧ, были люди, которые имели несколько орденов, воевали в АТО. Были и те, которых списали из-за ранения, однако после 24 февраля они снова вернулись в армию. А после были вынуждены уйти в СоЧ, потому что не было конкретики.

Гнездилов подчеркнул, что человек очень сильно всегда хочет конкретики, лозунги в какой-то момент прекращают работать.

Военный призвал всех, кто ушел в СОЧ из-за проблем в подразделении, выбрать другое подразделение и вернуться туда на службу. "Если вы пошли, потому что тоже ждали демобилизации, как и я, и не дождались ее – я не знаю, что вам сказать", – заметил Гнездилов.

Напомним, что бойцы, которые самовольно оставили часть до 29 ноября 2024 года, могут вернуться к службе по упрощенной процедуре, если это их первое СЗЧ. Зато, военные, которые оставили часть после 29 ноября 2024 года, должны пройти общую процедуру, которая включает расследование и судебное решение. Даже если это их первое СЗЧ.