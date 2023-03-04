"Гниль, которую нужно вывести всю": как россияне рассказывают об украинцах и других "врагах"

Российская пенсионерка призвала уничтожить всех украинцев до младенцев. Также женщина высказалась против и других народов, в частности поляков.

В ходе общения с журналистом российская бабушка заявила, что в Украине и Польше живут националисты, которых нужно всех уничтожать.

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"Х*хлы - полицаи... западная Украина вся, буквально. И поляки - националисты. Там надо их всех прикончить - х*хлов до последнего, и их детей убить. Это гниль и ее надо уничтожить. Все население... Украинцев всех убить, до младенцев уничтожить. Это гниль распространилась, теперь они нас не любят. Никакие они нам не брать и не сестры", – сказала циничная россиянка.

Также журналист поговорил еще с одной заурядной россиянкой. Она заверила, что была в Украине в 90-е годы и, мол, уже тогда большинство украинцев находились в сектах.

Что она имела в виду, женщина не объяснила. Но была уверена, что все украинцы – враги, которых нужно уничтожить. Более того, не только украинцы.

"Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя. Пока мы не покончим со всеми нацистами. Украина – враги, Польша – враги, страны Балтии – враги! Они наши самые первые враги", – сказала женщина.

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