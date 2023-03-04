Під час спілкування з журналістом російська бабуся заявила, що в Україні та Польщі живуть націоналісти, яких потрібно всіх знищувати.

Дивіться також Пригожин імітує перебування у Бахмуті: де він насправді знімав останнє відео

"Х*хли – поліцаї... західна Україна вся, буквально. І поляки – націоналісти. Там треба їх всіх прикінчити - х*хлів до останнього, і їхніх дітей вбити. Це гниль і її треба знищити. Все населення... Українців всіх вбити, аж до немовлят знищити. Це гниль поширилася, тепер вони нас не люблять. Ніякі вони нам не брати і не сестри", – сказала цинічна росіянка.

Russian women saying that Ukraine, Poland and the Baltic states are all enemies that need to be invaded and dealt with.



They also say kids should be targeted. pic.twitter.com/1MdkUqMdO7 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2023

Також журналіст поговорив ще з однією пересічною росіянкою. Вона запевнила, що була в Україні у 90-х роках і, мовляв, вже тоді більшість українців перебували у сектах.

Що вона мала на увазі, жінка не пояснила. Але була переконана, що усі українці – вороги, яких треба знищити. Ба більше, не лише українці.

"Поки ми їх всіх не доб'ємо, закінчувати не можна. Поки ми не покінчимо з усіма нацистами. Україна – вороги, Польща – вороги, країни Балтії – вороги! Вони наші найперші вороги", – сказала жінка.

До теми Малюк і Буданов "мають перелякатись": бабки з "загонів Путіна" взялися погрожувати

Як росіянам "промивають" мізки