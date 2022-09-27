Бои, обстрелы, пленные: пограничники показали новые детали контрнаступления на Харьковщине

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины на фронте продолжается. В частности, и в Харьковском направлении.

ГПСУ показала новые детали контрнаступления в Харьковской области

Во время операции по освобождению Харьковской области украинские военные возобновили контроль над сотнями населенных пунктов области. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в ходе контрнаступления российская армия потеряла немало личного состава, боеприпасов и военной техники.

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Участие в операции принимали и украинские пограничники. Они опубликовали видео, в котором бойцы сводного харьковского пограничного отряда рассказали новые детали освобождения Балаклеи.

Перед нами стояла задача сначала зачистить посадку и провести бронированную технику в поселок Байрак, откуда отправляться на Балаклею. При этом оккупанты обстреливали Силы обороны из ДШК, минометов и бронированной техники.

– рассказал пограничник с позывным "Сокол".

Другой боец отметил, что продвижение было нелегким, было танковое сражение, в котором враг преобладал по количеству техники. К тому же путь на Балаклею проходил через минное поле – были и противотанковые, и противопехотные мины. По его словам, пиротехник выполнял колоссальную работу. Приблизительно за 5 часов украинские военные продвигались на 2 километра.

Когда ВСУ зашли в Байрак, оккупанты уже сбежали.

Пограничник Сергей говорит, что невозможно было не заметить, что бежали россияне наспех, бросая не только технику, но и личные вещи и документы. Поэтому наши военные обнаружили немало трофеев.

Зайдя в Балаклею, украинские защитники имели непродолжительный контакт с противником, но россияне быстро сдали все позиции. Так, в городе снова взвился сине-желтый флаг.

Пограничники также вспоминают, что уже после освобождения города, когда колонна отправилась на Купянск, они взяли в плен артиллериста, длительное время "кошмарившего" Чугуевский район.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: коротко

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление в Харьковской области, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм и Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

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