Холдинг GNT Group доказал в суде незаконность действий фонда Argentem, которого обвиняет в рейдерстве

Окружной суд города Никосия (Кипр) 13 марта 2024 года удовлетворил заявление владельцев украинского холдинга GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко и отменил приказ о назначении временного ликвидатора в G.N. Terminal Enterprises Limited – материнскую компанию холдинга (Кипр).

Об этом сообщает издание "Українські Новини" со ссылкой на GNT Group. Ликвидатора назначили 10 марта 2023 года по заявлению кредитора Argentem Creek Partners (ACP).

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Судьи также отменили все решения, принятые ликвидатором, и обязали его в течение 20 дней с момента вынесения решения предоставить письменные объяснения обо всех своих действиях на этой должности.

Что этому предшествовало

Как заявляли бенефициары, фонд ACP в конце 2022 года "начал рейдерский захват бизнеса холдинга", основные активы которого сосредоточены в зерновом терминале Одесского морского торгового порта. Об этом, по их словам, свидетельствовал ряд действий кредитора.

"В частности, в конце декабря 2022 года были незаконно изменены директора и юридические адреса (из Одессы на Львов) компаний группы, которые занимались перевалкой зерна в морском порту: "Олимпекс Купе Интернейшнл", "ЗПК "Инзерноэкспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД". В 2023 году суд и Минюст признали противозаконными данные действия регистратора Юрия Козлова, совершенные в пользу АСР относительно "Олимпекс Купе Интернейшнл", – рассказывает издание.

В феврале 2023 года АСР инициировал банкротство "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн Корп ЛТД".

В марте 2023 года кредитор назначил ликвидатора в материнскую компанию G.N. Terminal Enterprises, которая выступила заемщиком кредитных средств Argentem в размере 75 миллионов долларов. Это назначение сейчас признано незаконным. Представители АСР не сообщили владельцам о процессе назначения ликвидатора.

В мае 2023 года начата процедура ликвидации GNT Trade DMCC (Дубай). Эта компания является учредителем упомянутых украинских компаний. Сейчас процесс ликвидации тоже оспаривается в суде.

Позиция владельцев GNT Group

Владельцы GNT Group считают, что все действия АСР направлены на сознательное снижение стоимости активов с целью получения всего бизнеса группы по самой низкой цене, с последующей его перепродажей.

В интервью СМИ региональный руководитель АСР Джон Паттон постоянно подчеркивает, что он является инвестором украинского зернового терминала. Это откровенная манипуляция. Фонд выдал кредит нам на жестких условиях. В декабре 2022 года, несмотря на активную фазу переговоров о реструктуризации и поиск нами инвесторов, АСР начал рейдерский захват бизнеса GNT Group. Но если ты инвестор, установил контроль и решил воспользоваться активами должника для развития бизнеса, то зачем его ликвидировать?

– отмечает Владимир Науменко.

Как сообщали СМИ, Джон Паттон, региональный руководитель ACP, еще в ноябре 2022 года в Вене вел переговоры о возможной продаже бизнеса GNT Group третьей стороне, не будучи его владельцем.

По словам бенефициаров, действия АСР значительно вредят экономике государства во время тяжелых испытаний, связанных с войной с Россией.

Решение Окружного суда города Никосия (Кипр) дает надежду на восстановление справедливости и прав владельцев холдинга,

– отмечают в GNT Group.

Напомним, 6 июля 2023 года Окружной суд Никосии (Кипр) издал приказ о запрете арбитражному управляющему, назначенному кредиторами, совершать любые действия и осуществлять транзакции от имени компании G.N. Terminal Enterprises Ltd. и совершать любые действия по ликвидации ее прямых и косвенных дочерних компаний.

До этого, 7 февраля 2023 года, этот же суд запретил АСР и его назначенному распорядителю имущества совершать действия по продаже или завладению зерновым терминалом в порту Одессы и сухим портом.

Ранее сообщалось, что GNT Group продолжает судебный спор с Argentem Creek Partners и Innovatus и планирует встречный иск к кредитному агенту оппонентов о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесения многомиллионного ущерба.