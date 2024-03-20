Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на GNT Group. Ліквідатора призначили 10 березня 2023 року за заявою кредитора Argentem Creek Partners (ACP).

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Судді також скасували всі рішення, ухвалені ліквідатором, та зобов'язали його протягом 20 днів із моменту винесення рішення надати письмові пояснення про всі свої дії на цій посаді.

Що цьому передувало

Як заявляли бенефіціари, фонд ACP у кінці 2022 року "розпочав рейдерське захоплення бізнесу холдингу", основні активи якого зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту. Про це, за їхніми словами, свідчила низка дій кредитора.

"Зокрема, в кінці грудня 2022 року були незаконно змінені директори та юридичні адреси (з Одеси на Львів) компаній групи, які займались перевалкою зерна в морському порту: "Олімпекс Купе Інтернейшнл", "ЗПК "Інзерноекспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД". У 2023 році суд та Мінюст визнали протизаконними дані дії реєстратора Юрія Козлова, вчинені на користь АСР відносно "Олімпекс Купе Інтернейшнл", – розповідає видання.

У лютому 2023 року АСР ініціював банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп ЛТД".

У березні 2023 року кредитор призначив ліквідатора в материнську компанію G.N. Terminal Enterprises, яка виступила позичальником кредитних коштів Argentem у розмірі 75 мільйонів доларів. Це призначення зараз визнане незаконним. Представники АСР не повідомили власникам про процес призначення ліквідатора.

У травні 2023 року розпочата процедура ліквідації GNT Trade DMCC (Дубай). Ця компанія є засновником згаданих українських компаній. Наразі процес ліквідації теж оскаржується в суді.

Позиція власників GNT Group

Власники GNT Group вважають, що всі дії АСР спрямовані на свідоме зниження вартості активів з метою отримання всього бізнесу групи за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем.

В інтерв'ю ЗМІ регіональний керівник АСР Джон Паттон постійно наголошує на тому, що він є інвестором українського зернового термінала. Це відверта маніпуляція. Фонд видав кредит нам на жорстких умовах. У грудні 2022 року, попри активну фазу переговорів про реструктуризацію та пошук нами інвесторів, АСР розпочав рейдерське захоплення бізнесу GNT Group. Але якщо ти інвестор, установив контроль та вирішив скористатися активами боржника для розвитку бізнесу, то навіщо його ліквідовувати?

– зазначає Володимир Науменко.

Як повідомляли ЗМІ, Джон Паттон, регіональний керівник ACP, ще у листопаді 2022 року у Відні вів перемовини про можливий продаж бізнесу GNT Group третій стороні, не будучи його власником.

За словами бенефіціарів, дії АСР значно шкодять економіці держави під час найтяжчих випробувань, пов’язаних з війною з Росією.

Рішення Окружного суду міста Нікосія (Кіпр) дає надію на відновлення справедливості та прав власників холдингу,

– зазначають в GNT Group.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) видав наказ про заборону арбітражному керуючому, призначеному кредиторами, вчиняти будь-які дії та здійснювати транзакції від імені компанії G.N. Terminal Enterprises Ltd. та вчиняти будь-які дії щодо ліквідації її прямих та непрямих дочірніх компаній.

До цього, 7 лютого 2023 року, цей же суд заборонив АСР та його призначеному розпоряднику майна вчиняти дії щодо продажу або заволодіння зерновим терміналом в порту Одеси та сухим портом.

Раніше повідомлялось, що GNT Group продовжує судовий спір з Argentem Creek Partners та Innovatus та планує зустрічний позов до кредитного агента опонентів про злочинну змову з метою заволодіння бізнесом українського холдингу та завдання багатомільйонної шкоди.