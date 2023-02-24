Год полномасштабной войны в цифрах: потери врага, воздушные тревоги, помощь партнеров

Объявляя начало так называемой "специальной военной операции", Владимир Путин планировал взять Киев "за 3 дня". Мы же можем сказать: 365. Именно столько дней стоит Украина и будет стоять до самой победы.

В годовщину полномасштабного вторжения России 24 Канал собрал для вас ключевые цифры этой войны. Они лучше всего демонстрируют последствия всех 365 дней нашей борьбы.

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Потери врага

За год полномасштабной войны мы уже привыкли начинать каждый наш день со статистики Генерального штаба ВСУ по ликвидированным врагам. По состоянию на утро 24 февраля 2023 таких уже 146 тысяч 820.

Эти данные включают потери врага за прошедшие сутки, 23 февраля. То есть именно через 365 дней большой войны. В статистике эти цифры будут выглядеть так:

146 тысяч 820 ликвидированных россиян – за 1 год;

– за 1 год; 12 тысяч 235 – в среднем за месяц;

– в среднем за месяц; 2 тысячи 815 – еженедельно;

– еженедельно; 402 ликвидированных оккупанта – ежедневно;

ликвидированных оккупанта – ежедневно; 16 уничтоженных врагов – каждый час;

уничтоженных врагов – каждый час; 3,5 минуты – именно столько времени в среднем нужно Силам обороны Украины на ликвидацию одного оккупанта.

Только представьте: всего три с половиной минуты. Пока вы чистите зубы утром, разогреваете завтрак или просто завариваете кофе, наши защитники за это время ликвидируют одного врага.

Для того, чтобы прочитать этот материал, вам понадобится 10 минут. За это время наши воины успеют сделать троих россиян "хорошими".

С такой же бешеной скоростью россияне теряют и свою технику. За 365 дней ВСУ уничтожили 3 тысячи 363 вражеских танка и 6 тысяч 600 единиц боевых бронированных машин. Просто посмотрите на статистику:

9 тысяч 963 единицы бронетехники – в целом уничтожено за год;

– в целом уничтожено за год; 830 единиц – в среднем за 1 месяц;

– в среднем за 1 месяц; 191 единица – за неделю;

– за неделю; 27 уничтоженных единиц бронетехники – ежедневно;

– ежедневно; менее 53 минут – столько времени нужно ВСУ для уничтожения одной единицы вражеской бронетехники.

Это уже не просто почистить зубы, но пока вы доберетесь на работу, где-то в степях Донбасса, на оккупированной части Запорожья или на левом берегу Херсона сгорит российский танк или бронеавтомобиль.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла:

артиллерийских систем – 2 тысячи 363 единицы;

– 2 тысячи 363 единицы; РСЗО – 474 единицы;

– 474 единицы; средств ПВО – 247;

– 247; самолетов – 299;

– 299; вертолетов – 287;

– 287; кораблей или катеров – 18;

– 18; автомобильной техники и автоцистерн – 5 тысяч 224;

– 5 тысяч 224; спецтехники – 229.

Статистика потерь России за год / Инфографика 24 Канала

Воздушные тревоги

С 24 февраля по вечер 22 февраля в разных областях Украины в целом объявляли воздушную тревогу 16 тысяч 658 раз. В среднем не менее 45 раз воздушная тревога ежедневно звучала хотя бы в одной области.

Лидером по этому показателю является Харьковская область, которую постоянно обстреливают из приграничной Белгородской области России. Там тревога звучала 1 тысячу 778 раз – почти 5 раз в день.

Второй идет Донецкая область – 1 тысяча 521 тревога в год и 4 тревоги ежедневно. Третья – Запорожская область с цифрами 1413 тревог в год и 4 тревоги ежедневно.

Меньше всего воздушных тревог было во Львовской (282), Ивано-Франковской (281), Черновицкой (250) и Закарпатской областях (230). Здесь средняя частота тревог составляет менее 1 в сутки.

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Освобожденные территории

Начав свою "специальную военную операцию" 24 февраля 2022 года, российские войска начали наступление чуть ли не со всех возможных направлений:

пророссийские боевики при поддержке российской регулярной армии активизировали боевые действия на Донбассе ,

, из оккупированного Крыма российские войска зашли на Херсонщину и Запорожье ,

, с территорий Белгородской и Курской областей враг атаковал Слобжанщину – Харьковскую и Сумскую области ,

, на Киев вражеские войска шли с территории Беларуси,

вражеские войска шли с территории Беларуси, а на Чернигов двигались одновременно из Беларуси и Брянской области России.

Учитывая определенный эффект внезапности, россияне смогли захватить значительную часть украинских территорий. Но уже в марте Силы обороны Украины начали постепенную деоккупацию украинских земель.

За год полномасштабной войны украинские военные смогли деоккупировать 39 тысяч 48 квадратных километров суверенных территорий нашего государства. Давайте посмотрим в статистике:

39 тысяч 48 квадратных километров – за 1 год;

– за 1 год; 3 тысячи 254 квадратных километра – в среднем за 1 месяц;

– в среднем за 1 месяц; 748 квадратных километров – еженедельно;

– еженедельно; 106 квадратных километров – ежедневно;

– ежедневно; 1,78 квадратных километра – ВСУ освобождают каждый час.

Таким образом, Силы обороны Украины еженедельно освобождают территорию, которая почти равна площади Киева, а ежемесячно – почти 57% Криворожского района.

Более того, каждый час наши военные освобождают в среднем 1,78 квадратного километра. Теперь сравните это с Россией, которая тратит сотни жизней своих солдат на то, чтобы продвинуть линию фронта буквально на десятки метров.

39 тысяч 48 квадратных километров освобожденных территорий – это больше, чем площади целых стран. Например, таких:

Кипр – 9,25 тысячи квадратных километров,

– 9,25 тысячи квадратных километров, Катар – 11,437 тысячи квадратных километров,

– 11,437 тысячи квадратных километров, Черногория – 13,812 тысячи квадратных километров,

– 13,812 тысячи квадратных километров, Словения – 20,253 тысячи квадратных километров,

– 20,253 тысячи квадратных километров, Израиль – 20,77 тысячи квадратных километров,

– 20,77 тысячи квадратных километров, Северная Македония – 25,333 тысячи квадратных километров,

– 25,333 тысячи квадратных километров, Албания – 28,748 тысячи квадратных километров,

– 28,748 тысячи квадратных километров, Армения – 29,8 тысячи квадратных километров,

– 29,8 тысячи квадратных километров, Бельгия – 32,545 тысячи квадратных километров,

– 32,545 тысячи квадратных километров, Молдова – 33,843 тысяч квадратных километров.

С такими темпами ВСУ понадобилось бы всего 3 месяца, чтобы полностью освободить территорию Кипра, 4 месяца на освобождение Катара или Черногории и чуть более полугода – на освобождение Словении или Израиля.

Похожая ситуация и с оккупированными Россией территориями других стран:

Приднестровье – оккупированная часть Молдовы площадью 4 тысячи 163 квадратных километра (на полную деоккупацию ВСУ понадобилось бы 39 суток);

– оккупированная часть Молдовы площадью 4 тысячи 163 квадратных километра (на полную деоккупацию ВСУ понадобилось бы 39 суток); Абхазия – оккупированная часть Грузии площадью 8 тысяч 665 квадратных километров (на полную деоккупацию ВСУ требуется 82 суток);

– оккупированная часть Грузии площадью 8 тысяч 665 квадратных километров (на полную деоккупацию ВСУ требуется 82 суток); Южная Осетия – оккупированная часть Грузии площадью 3 тысячи 900 квадратных километров (на докупацию территории ВСУ требуется 37 суток);

– оккупированная часть Грузии площадью 3 тысячи 900 квадратных километров (на докупацию территории ВСУ требуется 37 суток); Южные Курилы или Северные территории Японии – оккупированная часть Японии площадью 5 тысяч квадратных километров (ВСУ справились бы за 47 суток);

или – оккупированная часть Японии площадью 5 тысяч квадратных километров (ВСУ справились бы за 47 суток); Чеченская Республика Ичкерия – полностью оккупированная Россией страна площадью 15 тысяч квадратных километров (на деоккупацию нужны 141 сутки).

Конечно, эти цифры абсолютно субъективны. Например, во время Слобожанского контрнаступления ВСУ освободили более 6 тысяч квадратных километров в Харьковской, Луганской и Донецкой областях всего за 6 суток сентября.

А во время контрнаступления на Херсонщине всего за 2 суток удалось освободить около 4 тысяч 851 квадратный километр. Все зависит исключительно от планирования и подготовки к наступлению.

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К несчастью, до сих пор оккупированными остаются 106 тысяч 825 квадратных километров территории Украины. А это примерно площадь всей Исландии или Болгарии.

Если рассчитывать на предыдущие темпы деоккупации, нашим войскам понадобится чуть более 2 с половиной лет на полное освобождение. И все же верим, что наша поддержка Вооруженных Сил, а также помощь, оказанная партнерами, еще больше ускорят этот процесс.

Помощь от партнеров

Начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 22 февраля 2023 года только США как ключевой партнер Украины предоставили нам военную и помощь по безопасности на 30,4 миллиарда долларов. Такие цифры официально обнародовало посольство США в Киеве.

Эти деньги – это системы Javelin или уже любимые HIMARS, которые помогают уничтожать врага, это крайне необходимые снаряды или системы ПВО Patriot, защищающие наши города, это бронетехника и многое другое, в чем так нуждаются наши военные, чтобы отражать постоянные атаки врага.

Таким образом США в среднем ежемесячно предоставляют нам только военную помощь на 2,533 миллиарда долларов. Или же более 83 миллионов долларов каждый день.

И это только военная помощь. Кроме того, Штаты за год полномасштабной войны предоставили десятки миллиардов долларов прямой бюджетной помощи нашему государству и столько же – на гуманитарные нужды.

Также США присоединились и к танковой коалиции. В ходе визита в Киев президент Джо Байден заявил, что партнеры предоставили или вскоре предоставят Украине в общей сложности более 700 танков.

В среднем Украина получает 2 новых танка в сутки. Это очень неплохо, учитывая, что Россия наоборот ежесуточно теряет почти 10 своих танков.

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Во время последней встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин подытожил, что за год полномасштабной войны партнеры в целом предоставили Украине военной помощи более чем на 50 миллиардов долларов:

50 миллиардов долларов – за год большой войны;

– за год большой войны; 4 миллиарда 160 миллионов долларов – ежемесячно;

– ежемесячно; 959 миллионов долларов – еженедельно;

– еженедельно; 137 миллионов долларов – каждый день.

В целом, Украина получает военную помощь от более 50 государств, которые присоединяются к формату "Рамштайн". Среди них бывают и довольно неожиданные партнеры:

ключевые союзники Украины, среди которых США , Великобритания , Германия , Франция , Польша , Чехия , Литва , Латвия , Эстония , Канада , Дания и все остальные члены НАТО ;

, , , , , , , , , , и все остальные члены ; страны Тихоокеанского региона – Япония , Южная Корея , Австралия , Новая Зеландия ;

, , , ; страны Ближнего Востока – Израиль , Катар , Иордания ;

, , ; страны Латинской Америки – Колумбия , Эквадор ;

, ; страны Африки – Марокко , Кения , Либерия , Тунис ;

, , , ; внеблоковые государства Европы – Австрия , Босния и Герцеговина , Молдова , Грузия ;

, , , ; Косово – даже несмотря на то, что Украина до сих пор не признала его независимым государством.

Кроме того, многие партнеры подготовили "сюрпризы" для Украины на 24 февраля 2023 года – то есть уже на первый день второго года вторжения России. Только от США этот комплект военной помощи составит около 10 миллиардов долларов.

Как мы видим, даже год спустя после полномасштабного вторжения партнеры не устали от Украины. А наши воины продолжают неустанно бить врага, приближая нашу победу.

Верьте в Вооруженные Силы Украины, как в них верит президент США Джо Байден, который, несмотря на все протоколы и запреты, посетил Киев.

Поддерживайте наших военных, как все мы поддерживали их в первые дни, недели, месяцы после 24 февраля 2022 года. И все обязательно будет Украина – на все 603,7. Навсегда.