Не знает, когда приняли Конституцию: судья из Закарпатья попал в скандал

Конституция является главным законом любого правового демократического государства. Однако, кажется, что не все знают, когда ее приняли в Украине.

На конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного Суда прозвучал вопрос о том, когда в Украине приняли Конституцию и из каких глав она состоит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись прямой трансляции отбора, который распространили на ютуб-канале Консультативной группы экспертов.

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Так когда в Украине приняли Конституцию?

Собственно, судья Хозяйственного суда Закарпатской области Любомир Андрейчук не смог ответить, когда приняли Конституцию Украины – главный закон нашего государства.

Когда прозвучал соответствующий вопрос, он изрядно разволновался, начал искать что-то глазами и, в конце концов, сказал с полувопросительной интонацией: "1991 год".

Судья из Закарпатья не знает, когда приняли Конституцию Украины: смотрите видео

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Кроме работы в Хозяйственном суде Закарпатской области, Любомир Андрейчук также занимается преподавательской деятельностью в Ужгородском национальном университете.

В 2018 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правовая охрана коммерческих наименований по законодательству Украины и стран ЕС". Специальность – гражданское право и гражданский процесс, семейное право, международное частное право.

Как утверждает официальная документация, Андрейчук Любомир Викторович указом Президента Украины от 25 июля 2013 года № 391/2013 был назначен на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области.

В 2019 году Высшая квалификационная комиссия судей решила разрешить продолжать ему судейскую деятельность, когда внесла Президенту Украины представление о его назначении на должность судьи хозяйственного суда Закарпатской области.

Эксперты, ссылаясь на закон, не установили обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении соответствующего представления Президенту Украины.

После восстановления Украиной Независимости в 1991 году нашим парламентариям понадобилось около 5 лет, чтобы принять главный закон. 28 июня 1996 года – именно в этот день в 9:20 утра Верховная Рада большинством голосов проголосовала за Конституцию. Она насчитывает 15 разделов и определяет Украину как правовое государство, в котором власть принадлежит народу.