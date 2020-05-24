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Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели

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Зеленский, Гордон и смертность от COVID-19 в России- 24 Канал
Блоги недели / Колаж 24 канала

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - как украинцы относятся к Зеленского, что означает запрос на скандальные интервью Гордона с Гиркиним и Поклонская и почему леатальнисть в России выше, чем говорят.

1. Річниця Зеленського: кого українці обрали б президентом сьогодні?

зеленський


Політичний ландшафт України майже не змінився після першого року правління Володимира Зеленського.

Більше новин про Володимира Зеленського – шукайте тут.

2. Скандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?

Гордон гіркін поклонська


Інтерв'ю Гордона з терористом Гіркіним, а до того інтерв'ю з "відомим адвокатом" Портновим свідчать лише про одне: є великий попит на такий контент серед українського населення.

Все що відомо про одіозного Дмитра Гордона.

3. Реальна смертність від коронавірусу в Росії, або Проепідемічна політика

коронавірус в росії реальна смертність


Відповідно до офіційних даних реальна летальність від коронавірусної інфекції в Росії у квітні 2020 року склала 7,8%. Це на 32% нижче, ніж в середньому в світі, але більш ніж удвічі вище, ніж в країнах з політикою обов'язкової імунізації населення вакциною БЦЖ.

Блоги Андрія Ілларіонована про ситуацію в Росії – дивіться тут.

4. Чому Кучма не найкращий президент?

кучма - чому він не найкращий президент


Вчора "Рейтинг" опублікував результати соцопитування, згідно з якими найкращим президентом періоду незалежності України був названий Леонід Кучма.

Головні помилки Кучми: скандали та рейтинг політика – рекомендуємо ознайомитись!

5. Білорусь нам в приклад: чому Україні повертають радянську медицину?

медична реформа - чому нам повертають радянську медицину


Кажуть, радянська медицина краща в світі і до сих пір немає краще системи, ніж система Семашко.

Читайте більше новин про медичну реформу.

Автор: Блоги недели
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости России Новости политики Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Публикации Медицинская реформа рейтинги Леонид Кучма
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