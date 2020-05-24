Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - как украинцы относятся к Зеленского, что означает запрос на скандальные интервью Гордона с Гиркиним и Поклонская и почему леатальнисть в России выше, чем говорят.
1. Річниця Зеленського: кого українці обрали б президентом сьогодні?
Політичний ландшафт України майже не змінився після першого року правління Володимира Зеленського.
Більше новин про Володимира Зеленського – шукайте тут.
2. Скандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?
Інтерв'ю Гордона з терористом Гіркіним, а до того інтерв'ю з "відомим адвокатом" Портновим свідчать лише про одне: є великий попит на такий контент серед українського населення.
Все що відомо про одіозного Дмитра Гордона.
3. Реальна смертність від коронавірусу в Росії, або Проепідемічна політика
Відповідно до офіційних даних реальна летальність від коронавірусної інфекції в Росії у квітні 2020 року склала 7,8%. Це на 32% нижче, ніж в середньому в світі, але більш ніж удвічі вище, ніж в країнах з політикою обов'язкової імунізації населення вакциною БЦЖ.
Блоги Андрія Ілларіонована про ситуацію в Росії – дивіться тут.
4. Чому Кучма не найкращий президент?
Вчора "Рейтинг" опублікував результати соцопитування, згідно з якими найкращим президентом періоду незалежності України був названий Леонід Кучма.
Головні помилки Кучми: скандали та рейтинг політика – рекомендуємо ознайомитись!
5. Білорусь нам в приклад: чому Україні повертають радянську медицину?
Кажуть, радянська медицина краща в світі і до сих пір немає краще системи, ніж система Семашко.
Читайте більше новин про медичну реформу.