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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

Рік Зеленського, "рускій мір" Гордона та реальна смертність від COVID-19 в Росії: блоги тижня

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Зеленський, Гордон та смертність від COVID-19 в Росії- 24 Канал
Блоги тижня / Колаж 24 каналу

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці ставляться до Зеленського, що означає запит на скандальні інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською та чому леатальність в Росії вища, ніж говорять.

1. Річниця Зеленського: кого українці обрали б президентом сьогодні?

зеленський


Політичний ландшафт України майже не змінився після першого року правління Володимира Зеленського.

Більше новин про Володимира Зеленського – шукайте тут.

2. Скандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?

Гордон гіркін поклонська


Інтерв'ю Гордона з терористом Гіркіним, а до того інтерв'ю з "відомим адвокатом" Портновим свідчать лише про одне: є великий попит на такий контент серед українського населення.

Все що відомо про одіозного Дмитра Гордона.

3. Реальна смертність від коронавірусу в Росії, або Проепідемічна політика

коронавірус в росії реальна смертність


Відповідно до офіційних даних реальна летальність від коронавірусної інфекції в Росії у квітні 2020 року склала 7,8%. Це на 32% нижче, ніж в середньому в світі, але більш ніж удвічі вище, ніж в країнах з політикою обов'язкової імунізації населення вакциною БЦЖ.

Блоги Андрія Ілларіонована про ситуацію в Росії – дивіться тут.

4. Чому Кучма не найкращий президент?

кучма - чому він не найкращий президент


Вчора "Рейтинг" опублікував результати соцопитування, згідно з якими найкращим президентом періоду незалежності України був названий Леонід Кучма.

Головні помилки Кучми: скандали та рейтинг політика – рекомендуємо ознайомитись!

5. Білорусь нам в приклад: чому Україні повертають радянську медицину?

медична реформа - чому нам повертають радянську медицину


Кажуть, радянська медицина краща в світі і до сих пір немає краще системи, ніж система Семашко.

Читайте більше новин про медичну реформу.

Автор: Блоги тижня
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини політики Володимир Зеленський Дмитро Гордон Публікації Медична реформа Рейтинги Леонід Кучма
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