Рік Зеленського, "рускій мір" Гордона та реальна смертність від COVID-19 в Росії: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці ставляться до Зеленського, що означає запит на скандальні інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською та чому леатальність в Росії вища, ніж говорять.
1. Річниця Зеленського: кого українці обрали б президентом сьогодні?
Політичний ландшафт України майже не змінився після першого року правління Володимира Зеленського.
Більше новин про Володимира Зеленського – шукайте тут.
2. Скандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?
Інтерв'ю Гордона з терористом Гіркіним, а до того інтерв'ю з "відомим адвокатом" Портновим свідчать лише про одне: є великий попит на такий контент серед українського населення.
Все що відомо про одіозного Дмитра Гордона.
3. Реальна смертність від коронавірусу в Росії, або Проепідемічна політика
Відповідно до офіційних даних реальна летальність від коронавірусної інфекції в Росії у квітні 2020 року склала 7,8%. Це на 32% нижче, ніж в середньому в світі, але більш ніж удвічі вище, ніж в країнах з політикою обов'язкової імунізації населення вакциною БЦЖ.
Блоги Андрія Ілларіонована про ситуацію в Росії – дивіться тут.
4. Чому Кучма не найкращий президент?
Вчора "Рейтинг" опублікував результати соцопитування, згідно з якими найкращим президентом періоду незалежності України був названий Леонід Кучма.
Головні помилки Кучми: скандали та рейтинг політика – рекомендуємо ознайомитись!
5. Білорусь нам в приклад: чому Україні повертають радянську медицину?
Кажуть, радянська медицина краща в світі і до сих пір немає краще системи, ніж система Семашко.
Читайте більше новин про медичну реформу.
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