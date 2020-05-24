Рік Зеленського, "рускій мір" Гордона та реальна смертність від COVID-19 в Росії: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці ставляться до Зеленського, що означає запит на скандальні інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською та чому леатальність в Росії вища, ніж говорять.