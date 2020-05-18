Білорусь нам в приклад: чому нам повертають радянську медицину?

И целые депутаты говорят в телевизоре, что нет медицины сейчас в мире лучше, чем в Беларуси. И те же люди говорят, что международные закупки – это зло. Патриоты, судя по всему. И эти же патриоты саботируют сейчас программу закупки лекарств.

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И правда ведь, каждый год богатые и знаменитые едут рожать в Гомель, ложатся лечиться от рака в клиники Мозыря и постоянно летают обследоваться в больницы Минска. Хотя нет. Они ведь летают рожать в Майами, лечатся от рака в Израиле и Германии и ложатся на обследования в клиники ЕС и США.

Так вот, пока не будет наоборот, пока депутаты не летают лечится в Беларусь, все их слова о лучшей в мире системе Семашко ничего не стоят. Но даже обсуждать это странно для всех, кто хоть раз бывал в украинской государственной больнице.

Система Семашко лучшая только в одном. В статистике. Согласно статистике, в странах с системой Семашко почти нет умирающих от коронавируса. Правда, полно людей умирает от внебольничной пневмонии. Но это же происходит вне больницы. Так что медицина тут непричем. Вот и прекрасна статистика в России и Беларуси. Коронавирус тут вроде есть, а вроде его и нет.

В чем еще хороша советская медицина?

Например, в закупках продукции на 40% дороже аналогов. В этом система Семашко и ее адепты не знают себе равных. В веру в гомеопатию. И фуфломицины, которые регистрируют как рекомендованные лекарства для борьбы с вирусом. Только в медицине имени системы Семашко такие препараты помогают от коронавируса. Потому что вера творит чудеса. А на бездуховном Западе они не работают.

Система Семашко – это когда три министра Здравоохранения подряд в 2020 году не могут начать закупки лекарств для тяжелобольных пациентов. Почему? Просто чтобы когда к концу года люди начнут умирать, купить без тендеров. Не зря ведь в день назначения нового министра его жена зарегистрировала компанию по торговле медикаментами. Наверное, пообщалась с каким-то экстрасенсом.

Система Семашко – это когда не важно, что с пациентами. Главное, чтобы костюмчик на министре хорошо сидел и чтобы потоки шли в верном направлении. Не за пациентами. За нужными людьми. Которые никогда не будут лечится в Украине. В государственных клиниках. Если, это, конечно, не Феофания.

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Лакомый кусок

Эту систему хотят сохранить. Сейчас. Потому что слишком сладок пирог. И чтобы получить себе кусочек вам будут говорить о чем угодно, пугать чем угодно, льстить и врать. Но как всегда все дело в деньгах. Которые всегда можно заработать и на крови и на вирусе. И на вирусе в то время, как кто-то проливает кровь. И без вируса. Ведь к сожалению для адептов самой лучшей украинской медицины, вирус скоро пройдет и больше нельзя будет закупать китайские костюмы втридорога и украинские ИВЛ, которые отличаются от нормальных ИВЛ как самокат отличается от ракеты. А кушать хочется всегда. А значит надо сохранить такую возможность и в 2021 году и дальше.

Ну а почему нет, если люди им верят.