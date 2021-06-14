Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что даже высказывание о том, что Байден едет в Европу на саммит НАТО свидетельствует о восстановлении партнерских отношений. США нужны партнеры, которые в свою очередь хотят признания и договоренностей, базировавшиеся на взаимном понимании.
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Между США и Европой было недоверие
По словам Ауштрявичюса, за годы президентства Трампа между Европой и США появилось недоверие и взаимная критика. Впрочем, он заметил, что сейчас это совсем не нужно.
Европа ждет конструктивного партнерства, потому что годы с Трампом сделали свое,
– подчеркнул евродепутат.
Ауштрявичюс подытожил, что сейчас все высказывания Байдена в Европе во время различных встреч подтверждают, что США придерживаются курса глобального партнерства.
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Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео
Визит Байдена в Европу: коротко
- Президент США Джозеф Байден 9 июня прибыл в Великобританию вместе с Джил Байден. У супругов запланирована восьмидневная поездка по Европе.
- Также, Байден впервые на посту президента США встретился с Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась во время саммита лидеров стран "Большой семерки" в Великобритании.
- Уже вечером, 13 июня, глава Белого дома прибыл в Брюссель на саммит НАТО.