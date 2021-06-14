Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що навіть висловлювання про те, що Байден їде у Європу на саміт НАТО свідчить про відновлення партнерських відносин. США потрібні партнери, які в свою чергу хочуть визнання та домовленостей, які б базувалися на взаємному розумінні.

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Між США та Європою була недовіра

За словами Ауштрявічюса, за роки президентства Трампа між Європою та США з'явилася недовіра та взаємна критика. Втім, він зауважив, що зараз це зовсім не потрібно.

Європа чекає конструктивного партнерства, тому що роки з Трампом зробили своє, –

наголосив євродепутат.

Ауштрявічюс підсумував, що наразі всі висловлювання Байдена в Європі під час різних зустрічей підтверджують, що США дотримуються курсу глобального партнерства.

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Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео

Візит Байдена в Європу: коротко