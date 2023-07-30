В Киеве прошла акция к годовщине Еленовки под посольством России: щемящие фото

В Киеве вечером 29 июля прошла акция под зданием посольства России. Она была посвящена годовщине теракта в колонии Еленовке, в результате которой погибли пленные азовцы.

Участие в акции приняли около 500 человек. Об этом информирует 24 Канал.

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Как прошла акция к годовщине Еленовки в Киеве

Вечером 29 июля прошла акция под зданием посольства России. Она была посвящена годовщине теракта в колонии Еленовки, где погибли пленные азовцы.

Участники пришли под здание российского посольства с плакатами, на которых были призывы освободить из плена бойцов "Азова".

Кроме этого, участники акции принесли фото погибших в результате теракта пленных военных.

Отметим, что в акции в столице приняли участие около 500 человек.

Акция к годовщине Еленовки в Киеве / Валентина Полищук, 24 Канал

Обратите внимание, что теракт в Еленовке, который враг совершил ночью с 28 на 29 июля 2022 года – трагедия, унесшая жизни по меньшей мере 53 украинских пленных, десятки получили ранения. Россия всячески препятствует расследованию трагедии и утверждает, что это вроде бы ВСУ ударили по колонии, хотя все детали четко указывают на то, что за этим стоит Россия. Как враг совершил теракт и какие вопросы остаются без ответа через год после теракта – читайте в материале по ссылке.