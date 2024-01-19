Самое сложное в жизни – сказать детям, что их отец погиб – жена Монастырского

Прошел год от авиакатастрофы в Броварах, которая забрала жизнь главы МВД Дениса Монастырского. Вдова министра Жанна вспомнила самый трудный момент в жизни.

К годовщине катастрофы в МВД Украины выпустили "БОРТ 54: Документальный фильм памяти Дениса Монастырского". Жанна Монастырская поделилась воспоминаниями.

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Жанна рассказала, что самый трудный момент для нее – сказать детям, что их отец – погиб.

Самое сложное в жизни – сказать детям, что их отец погиб,

– призналась Монастырская.

Прошел год, а дети наверняка до конца так и не осознали, что случилось. Вероятно, они ожидают, что произойдет чудо, и папа вернется домой. В конце концов он ушел однажды утром и просто не вернулся.

Монастырский приснился жене

Жанна рассказала, что муж ей приснился только однажды. Однако это было очень символично – 24 февраля 2023 года. В этом сне Монастырский сказал фразу "все будет хорошо". Ее Жанна расценивает по отношению к Украине.

"Он мне приснился только раз после этой катастрофы. Это, пожалуй, очень символично, потому что это было 24 февраля 2023 года. Был очень короткий сон, но самое главное, что в сне от него прозвучала фраза "Все будет хорошо". Я это расцениваю по отношению к нашей стране", – поделилась Жанна.

Кроме того, рассказала, что она больше всего гордится тем, как муж вел себя 24 февраля 2022 года.