До роковин катастрофи у МВС України випустили "БОРТ 54: Документальний фільм пам'яті Дениса Монастирського". Жанна Монастирська поділилася спогадами.

Зверніть увагу "Вчинок, яким я найбільше пишаюся": дружина Монастирського розповіла про героїзм загиблого

Жанна розповіла, що найважчий момент для неї – сказати дітям, що їхній батько – загинув.

Найскладніше у житті – сказати дітям, що їхній батько загинув,

– зізналася Монастирська.

Минув рік, а діти, напевно, до кінця так і не усвідомили, що трапилося. Мабуть, вони очікують, що станеться диво, і тато повернеться додому. Бо, зрештою, він пішов якось вранці й просто не повернувся.

Монастирський наснився дружині

Жанна розповіла, що чоловік їй наснився лише одного разу. Однак це було дуже символічно – 24 лютого 2023 року. У цьому сні Монастирський сказав фразу "Все буде добре". Її Жанна розцінює по відношенню для України.

"Він мені наснився лише раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що в цьому сні від нього прозвучала фраза "Все буде добре". Я це розцінюю по відношенню до нашої країни", – поділилася Жанна.

Окрім того, розповіла, що вона найбільше пишається тим, як чоловік поводився 24 лютого 2022 року.