Зеленский почтил память воинов, погибших от нацистов во время освобождения Украины

Сегодня, 28 октября, 78-я годовщина изгнания нацистов из Украины. От президента Владимира Зеленского установили венок к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

Глава государства почтил память героев, отдавших свои жизни, освобождая украинскую землю от захватчиков. Зеленский отметил, что зло всегда начинает одинаково, действует одинаково и кончает тоже всегда одинаково.

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Зеленский почтил память воинов

Изгнание нацистов из Украины продолжалось около 700 дней. Оно началось в конце 1942 года: 18 декабря первым населенным пунктом, освобожденным от оккупантов, стало село Пивневка в Луганской области.

А 28 октября 1944 года на Закарпатье начался бой за последний оккупированный город, который, наконец, закончился победой и полным изгнанием нацистов из Украины.

Освобождение Украины от нацистов в 247 день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины! Так или иначе, но наша земля всегда становится свободной. Сопротивление становится гордостью. Борьба становится победой. А Украина становится единой!

– подчеркнул Зеленский.



От Зеленского установили венок / фото пресс-служба президента



28 октября 78-я годовщина изгнания нацистов из Украины / фото пресс-служба президента

Зеленский сравнил россиян с нацистами

Каждый год 28 октября украинцы отмечают освобождение нашего государства от нацистских оккупантов и чтят тех, кто боролся и победил нацизм в годы Второй мировой войны. Владимир Зеленский заявил, что сегодня мы делаем это, держа в руках не цветы, а оружие.

"Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание раш**тов", – сказал украинский президент.

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