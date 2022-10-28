Глава держави вшанував пам'ять героїв, які віддали свої життя, визволяючи українську землю від загарбників. Зеленський зазначив, що зло завжди починає однаково, діє однаково й закінчує теж завжди однаково.

До теми Згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання раш**тів – Зеленський

Зеленський ушанував пам'ять воїнів

Вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. Воно розпочалося наприкінці 1942 року: 18 грудня першим населеним пунктом, звільненим від окупантів, стало село Півнівка на Луганщині.

А 28 жовтня 1944 року на Закарпатті почався бій за останнє окуповане місто, який зрештою закінчився перемогою та повним вигнанням нацистів з України.

Визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України! Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!

– наголосив Зеленський.



Від Зеленського встановили вінок / фото пресслужба президента



28 жовтня 78-ма річниця вигнання нацистів з України / фото пресслужба президента

Зеленський порівняв росіян з нацистами

Щороку 28 жовтня українці відзначають звільнення нашої держави від нацистських окупантів та віддають шану тим, хто боровся та переміг нацизм у роки Другої світової війни. Володимир Зеленський заявив, що сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю.

"Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання раш**тів", – сказав український президент.

Варте уваги – Звернення Зеленського за 27 жовтня: дивіться відео