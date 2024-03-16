"Крым - это Украина": партизаны выпустили 200 рублей к годовщине псевдореферендума на полуострове

Сопротивление оккупационному режиму в Крыму продолжается. Известно, что партизаны во временно оккупированном Крыму выпустили банкноты, номиналом в 200 рублей к годовщине псевдореферендума на полуострове.

Так, речь идет об активистках движения “Злая Мавка”, которые выпустили специальную купюру 200 рублей с надписью “Крым – это Украина” к 10-й годовщине незаконного референдума, который провела Россия на полуострове 16 марта 2014 года.

Смотрите также "Атеш" обнаружил ракетные склады россиян в оккупированном Севастополе: известны точные координаты

Специальные банкноты к годовщине незаконного референдума в Крыму

Оккупанты и коллаборационисты не могут пройти мимо денег, поэтому деньги – лучший способ напомнить им, что они не на России, они в Украине,

– говорится в сообщении.

Специальные купюры в 200 рублей к годовщине псевдореферендума на полуострове / Фото "Злая Мавка"

Там также сообщили, что активистки движения "Злые Мавки" разложили в городах Крыма более, чем 1000 таких купюр. Активистки призвали "не отказывать себе ни в чем".

"Крым – это Украина!", – отметили в движении "Злая Мавка".

В Крыму патриоты смело отметили день рождения Шевченко

Крымчане 9 марта также отмечали 210-й день рождения символа украинской культуры – Тараса Шевченко. Активисты движения "Желтая Лента" в этот день распространяли по оккупированному полуострову строки из стихов Кобзаря.

Так, по временно оккупированному Крыму появились надписи с цитатами Кобзаря, а также открытки с произведениями великого поэта.

Известно, что листовки, символизирующие борьбу Украины, появились возле парка имени Тараса Шевченко в Симферополе и Крымского федерального университета имени Владимира Вернадского.