1000 дней после авиакатастрофы МАУ: что Украина и еще 3 страны требуют от Ирана

В январе 2020 года Иран сбил украинский пассажирский самолет Boeing-737 над Тегераном. В годовщину крушения четыре государства, в том числе Украина, требуют привлечь Иран к ответственности за этот инцидент.

4 октября 2022 исполняется 1000 дней со дня сбития Ираном украинского боинга. Министры иностранных дел Канады, Швеции, Великобритании и Украины написали совместное заявление о помощи жертвам в этой катастрофе.

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Коллективное заявление по незаконному сбитию Ираном самолета МАУ

В документе говорится, что высокопоставленные должностные лица 4 государств соболезнуют родственникам погибших и чтят память жертв в этой аварии. Также они требуют восстановления справедливости.

Мы стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями,

– заявили министры.

Кто юридически поддерживает привлечение к ответственности Ирана

Из-за сбития Ираном рейса 752 (PS752) авиакомпании "Международные авиалинии Украины" погибли 176 невинных гражданских лиц.

Также Международная координационная группа министров поблагодарила за помощь:

профессора Паяму Ахавану;

профессора Гарольда Хонгджу Коу;

госпожу Джессику Уэллс;

сэра Майкла Вуда.

Они передали свой большой опыт нашим юридическим командам, которые продолжают свою добросовестную работу в ответ на противозаконное и вопиющее сбивание Ираном рейса PS752,

– указано в документе.

Напомним, посол Украины в США (2015 – 2019 годы) Валерий Чалый рассказал, что украинские власти должны отреагировать на действия Ирана. По его словам, эта страна помогает России в войне против Украины, передавая государству-агрессору оружие.

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