Однако глобальная подготовка не наблюдается. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Украина готова к любому сценарию
По словам Гуменюк, корабельная группировка из-за шторма заведена в пункты базирования. Сейчас в Черном море находятся 3 единицы, в Азовском – одна. И это не ракетоносители. Шторм достаточно мощный, но не критический для того, чтобы ракетоносители не вышли.
Поскольку они уже несколько дней находятся в пунктах базирования, вполне вероятно, что снаряжаются и готовятся. Мы следим за ситуацией и оперативно сообщим, если она изменится,
– отметила спикер ОК "Юг".
В настоящее время россияне активизировали беспилотную разведку вдоль линии фронта. Также была активна разведывательная авиация.
Данные собираются, что-то готовится. Но совершенно не гарантировано, что это будет исключительно в годовщину полномасштабного вторжения,
– говорит Гуменюк.
Российские оккупанты знают, что мы готовы к ударам и осознаем их тактику. Именно поэтому, считает спикер, они могут выискивать новые способы воздействия на нас.
"Возможно, враг будет ожидать, что после 24 февраля мы выдохнем, и только тогда будет атаковать. Мы готовы к любому развитию событий", – подытожила Гуменюк.
Враг может готовить "сюрпризы"
- 24 февраля – символический день для всех. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что россияне могут готовить провокации в этот день. Вероятно, враг захочет сделать нам определенные "сюрпризы", и речь идет не только о годовщине вторжения. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в безопасности.
- Впрочем, Игнат заметил, что не стоит ожидать очень драматических событий, ведь россияне ежедневно наносят ракетные удары и атакуют позиции украинских военных на линии фронта.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов также убежден, что ничего необычного не будет. Буданов подчеркнул, что массированные атаки оккупантов Украина пережила уже 20 раз.