Однако глобальная подготовка не наблюдается. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Украина готова к любому сценарию

По словам Гуменюк, корабельная группировка из-за шторма заведена в пункты базирования. Сейчас в Черном море находятся 3 единицы, в Азовском – одна. И это не ракетоносители. Шторм достаточно мощный, но не критический для того, чтобы ракетоносители не вышли.

Поскольку они уже несколько дней находятся в пунктах базирования, вполне вероятно, что снаряжаются и готовятся. Мы следим за ситуацией и оперативно сообщим, если она изменится,

– отметила спикер ОК "Юг".

В настоящее время россияне активизировали беспилотную разведку вдоль линии фронта. Также была активна разведывательная авиация.

Данные собираются, что-то готовится. Но совершенно не гарантировано, что это будет исключительно в годовщину полномасштабного вторжения,

– говорит Гуменюк.

Российские оккупанты знают, что мы готовы к ударам и осознаем их тактику. Именно поэтому, считает спикер, они могут выискивать новые способы воздействия на нас.

"Возможно, враг будет ожидать, что после 24 февраля мы выдохнем, и только тогда будет атаковать. Мы готовы к любому развитию событий", – подытожила Гуменюк.

Враг может готовить "сюрпризы"