Однак глобальної підготовки не спостерігається. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
До теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті
Україна готова до будь-якого сценарію
За словами Гуменюк, корабельне угрупування через шторм заведене у пункти базування. Зараз у Чорному морі перебуває 3 одиниці, в Азовському – одна. І це не ракетоносії. Шторм досить потужний, але не критичний для того, щоб ракетоносії не вийшли.
Оскільки вони вже кілька днів перебувають у пунктах базування, цілком імовірно, що споряджаються і готуються. Ми пильнуємо за ситуацією і оперативно повідомимо, якщо вона зміниться,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Наразі росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту. Також була активна розвідувальна авіація.
Дані збираються, щось готується. Але абсолютно не гарантовано, що це буде винятково у річницю повномасштабного вторгнення,
– каже Гуменюк.
Російські окупанти знають, що ми готові до ударів й усвідомлюємо їхню тактику. Саме тому, вважає речниця, вони можуть вишукувати нові способи впливу на нас.
"Можливо, ворог очікуватиме, що після 24 лютого ми видихнемо і лише тоді атакуватиме. Ми готові до будь-якого розвитку подій", – підсумувала Гуменюк.
Ворог може готувати "сюрпризи"
- 24 лютого – символічний день для усіх. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що росіяни можуть готувати провокації у цей день. Ймовірно, ворог захоче зробити нам певні "сюрпризи", і йдеться не лише про роковини вторгнення. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати у безпеці.
- Втім, Ігнат зауважив, що не варто очікувати дуже драматичних подій, адже росіяни щодня завдають ракетних ударів та атакують позиції українських військових на лінії фронту.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов також переконаний, що нічого незвичайного не буде. Буданов підкреслив, що масовані атаки окупантів Україна пережила вже 20 разів.