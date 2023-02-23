Путин очень бы хотел устроить что-то 24 февраля, – Яковенко предположил возможные варианты

Чем ближе дата годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, тем большее обострение на фронте ждут украинцы. Российский диктатор Владимир Путин, конечно, мечтает совершить что-то ужасное на годовщину своей ошибки, но не имеет для этого ресурсов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин не будет применять ядерное оружие, потому что его четко предупредили, что в таком случае его убьют.

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На что способен Путин

Игорь Яковенко рассказал, что, вероятнее всего, Владимир Путин хочет совершить что-то ужасное на 24 февраля 2023 года, но у него практически нет ничего, чтобы это сделать.

Оппозиционер заметил, что Путин не будет применять ядерное оружие, поскольку он не самоубийца. Он угрожал "большим наступлением", но, как отметил журналист, он уже его ведет. Яковенко считает, что происходящее сейчас на фронте – это уже и есть то "максимальное наступление".

"Эти судорожные движения туда-сюда на несколько сотен метров – это оно и есть. Ничего другого путинская армия не может сделать", – сказал журналист.

Движущаяся биомасса

Путин может применить мобилизационный ресурс, который действительно у него есть, но для того, чтобы набрать большое количество мобилизованных, нужна инфраструктура и подготовка.

Просто так взять и нагнать по всей стране автобусы и запихнуть туда людей, собак, кошек и все это отвезти на фронт и выпустить там – это даже не пушечное мясо, это будет просто движущаяся биомасса, которая будет очень сильно мешать своим же,

– сказал Яковенко.

Он также отметил, что для того, чтобы превратить какое-то количество мобилизованных людей даже просто в пушечное мясо, которое будет создавать проблемы противнику, нужно определенное количество офицеров на каждую тысячу солдат, а такого количества офицеров в России просто нет.

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По словам Яковенко, на состояние российской армии повлияли "большие друзья Украины" – российские коррупционеры, разворовавшие внутренние резервы. Поэтому большое количество мобилизованных даже нечем снарядить, а потому больше 150 тысяч мобилизованных Россия не сможет отправить непосредственно на фронт.

Закидывать телами не получится

В то же время он добавил, что даже для того, чтобы достичь какого-либо результата в тактике "заброса телами", нужно не менее миллиона человек, а их Россия если и сможет найти, то не сможет снарядить и подготовить.

Так что никаких ресурсов для того, чтобы что-то сделать 24 или 25 февраля, или 1 марта или 1 мая у Путина нет. Будет только одно – будет попытка истребить собственный народ. Безусловно, будут гибнуть украинские военные, будут гибнуть мирные граждане, пока украинская армия не освободит свою территорию,

– сказал Яковенко.

Пока этого не произойдет и Украина не получит достаточное количество вооружения, Путин будет уничтожать, в первую очередь, собственное население, а также будут страдать украинцы.

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