Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін не буде застосовувати ядерну зброю, бо його чітко попередили, що в такому разі його вб'ють.

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На що здатен Путін

Ігор Яковенко розповів, що, найімовірніше, Владімір Путін хоче здійснити щось жахливе на 24 лютого 2023, але, він не має практично нічого, щоб це зробити.

Опозиціонер зауважив, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, оскільки він не самогубець. Він погрожував "великим наступом", але, як зазначив журналіст, він вже його веде. Яковенко вважає, що те, що відбувається зараз на фронті – це вже є той "максимальний наступ".

"Ці судомні рухи туди-сюди в кількасот метрів – це воно і є. Нічого іншого путінська армія не може зробити", – сказав журналіст.

Біомаса, що рухається

Путін може застосувати мобілізаційний ресурс, який дійсно в нього є, але для того, щоб набрати велику кількість мобілізованих потрібна інфраструктура та підготовка.

Просто так взяти й нагнати по всій країні автобуси та запхати туди людей, собак, котів і все це відвезти на фронт та випустити там – це навіть не гарматне м'ясо, це буде просто біомаса, що рухається, яка буде дуже сильно заважати своїм же,

– сказав Яковенко.

Він також зазначив, що для того, щоб перетворити якусь кількість мобілізованих людей навіть просто на гарматне м'ясо, яке буде створювати проблеми противнику, потрібна певна кількість офіцерів на кожну тисячу солдат, а такої кількості офіцерів у Росії просто немає.

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За словами Яковенка, на стан російської армії вплинули "великі друзі України" – російські корупціонери, які розікрали внутрішні резерви. Через це велику кількість мобілізованих навіть не має чим спорядити, а тому більше ніж 150 тисяч мобілізованих Росія не зможе відправити безпосередньо на фронт.

Закидати тілами не вийде

Водночас він додав, що навіть для того, щоб досягти якогось результату за тактикою "закидування тілами", потрібно не менше мільйона людей, а їх Росія якщо і зможе знайти, то не зможе спорядити та підготувати.

Так що ніяких ресурсів для того щоб щось зробити 24 або 25 лютого, чи 1 березня або 1 травня у Путіна немає. Буде тільки одне – буде спроба винищення власного народу. Безумовно, будуть гинути українські військові, будуть гинути мирні громадяни, поки українська армія не звільнить свою територію,

– сказав Яковенко.

Поки цього не станеться й Україна не отримає достатню кількість озброєння, Путін буде знищувати в першу чергу власне населення, а також будуть страждати українці.

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