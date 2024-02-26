"Свет победит тьму": тысячи украинцев во всем мире вышли на митинги в поддержку Украины

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в более чем в 150 городах по всему миру состоялась международная кампания "Свет победит тьму". В ней приняли участие тысячи украинцев, проживающих за рубежом.

В день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, тысячи людей решили поднять украинские флаги в столицах крупнейших стран. Эта акция предназначена напомнить миру и правительствам о кровавой войне, что продолжается в Украине.

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"Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!"

Тысячи украинцев, находящихся за рубежом, вышли на улицы городов Европы, Америки, Азии и Австралии, неся сине-желтые флаги под лозунгом – Свет победит тьму. Основные послания протестов – "Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!".

Цель этих акций – подчеркнуть важность поддержки Украины, включая военно-техническую помощь, введение санкций против России, конфискацию замороженных активов и их передачу для поддержки Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность, а также за сохранение демократии в мире.

Акции в поддержку Украины / фото предоставлены 24 Каналу

Активисты украинских общин и диаспоры выступили организаторами акций на местах. Общественное объединение "Армия общин Украины" выступила соорганизатором и координатором кампании вместе с "Международным Центром победы Украины".

Наши ресурсы истощаются, нуждаемся в их восстановлении и приумножении. Международному сообществу нужно не терять надежду, нужно верить в Украину, в ее победу, более того, нужно действовать ради Украины, а значит – ради сохранения демократии в мире,

– отмечают в общественной организации.

Кампания состоялась во многих странах мира, в частности, в Австралии, Австрии, Финляндии, Грузии, Японии, США, Венгрии, Польше, Мексике, Португалии, Италии и других.

Мероприятия ко второй годовщине полномасштабного вторжения