"Свет победит тьму": тысячи украинцев во всем мире вышли на митинги в поддержку Украины
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в более чем в 150 городах по всему миру состоялась международная кампания "Свет победит тьму". В ней приняли участие тысячи украинцев, проживающих за рубежом.
В день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, тысячи людей решили поднять украинские флаги в столицах крупнейших стран. Эта акция предназначена напомнить миру и правительствам о кровавой войне, что продолжается в Украине.
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"Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!"
Тысячи украинцев, находящихся за рубежом, вышли на улицы городов Европы, Америки, Азии и Австралии, неся сине-желтые флаги под лозунгом – Свет победит тьму. Основные послания протестов – "Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!".
Цель этих акций – подчеркнуть важность поддержки Украины, включая военно-техническую помощь, введение санкций против России, конфискацию замороженных активов и их передачу для поддержки Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность, а также за сохранение демократии в мире.
Акции в поддержку Украины / фото предоставлены 24 Каналу
Активисты украинских общин и диаспоры выступили организаторами акций на местах. Общественное объединение "Армия общин Украины" выступила соорганизатором и координатором кампании вместе с "Международным Центром победы Украины".
Наши ресурсы истощаются, нуждаемся в их восстановлении и приумножении. Международному сообществу нужно не терять надежду, нужно верить в Украину, в ее победу, более того, нужно действовать ради Украины, а значит – ради сохранения демократии в мире,
– отмечают в общественной организации.
Кампания состоялась во многих странах мира, в частности, в Австралии, Австрии, Финляндии, Грузии, Японии, США, Венгрии, Польше, Мексике, Португалии, Италии и других.
Мероприятия ко второй годовщине полномасштабного вторжения
- Ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в нескольких мировых городах символические здания были освещены украинским флагом. Среди таких городов – Страсбург, Париж, Брюссель и другие. Таким образом было продемонстрировано солидарность и единство с украинским народом в его борьбе с Россией.
- Также известно, что послы Европейского Союза приняли 13-й пакет санкций против России перед годовщиной начала полномасштабного вторжения. Литовский представитель в Европарламенте Петрас Ауштрявичюс сообщил, что уже началась работа над подготовкой 14-го пакета санкций, который должен охватить различные сферы российской экономики.