Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, слова председателя Евросовета Шарля Мишеля о том, что следующие 2-3 недели станут решающими в войне, больше рассчитаны на европейскую аудиторию.

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Праздник со слезами на глазах

Иван Ступак не считает, что 24 февраля 2023 года, в день годовщины полномасштабного вторжения в Украину, у россиян будет какой-нибудь праздник, скорее это будет "праздник со слезами на глазах". Экс-сотрудник СБУ убежден, что линия фронта существенно не изменится по, а значит не будет ничего, что могли бы показать российские власти своему населению в качестве достижений.

Народ очень беден и духовно, и в голове, поэтому им сейчас можно кормить все, что угодно. Показывать, что они против НАТО воюют, против мирового правительства, Ротшильды, Рокфеллеры, повсюду жидобандеровцы. Русский народ это очень классно потребляет,

– отметил Ступак.

Эксперт Украинского института будущего считает, что следует ожидать усиления ракетных обстрелов и усиления эскалации именно на востоке Украины.

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По словам Ивана Ступака, для украинцев решающий каждый день, а слова Шарля Мишеля о решающих неделях был направлен не на украинцев, а на европейскую аудиторию, в частности на еще колеблющуюся Германию, которая не может определится предоставлять ли Украине танки Leopard.

Экс-сотрудник СБУ положительно отреагировал на позицию Польши, которая заявила Германии, что если та не определится с танками, то Польша передаст их Украине, несмотря на позиции Германии. Кроме этого Ступак отметил позиции Литвы, Латвии, Эстонии и Великой Британии, которые больше всего поддерживают Украину.

Что происходит на фронте: главное