Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, слова голови Євроради Шарля Мішеля про те, що наступні 2-3 тижні стануть вирішальними у війні більше розраховані на європейську аудиторію.

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Свято зі сльозами в очах

Іван Ступак не вважає, що 24 лютого 2023 року, у день річниці повномасштабного вторгнення в Україну, у росіян буде якесь свято, скоріше це буде "свято зі сльозами в очах". Ексспівробітник СБУ переконаний, що лінія фронту суттєво не зміниться до цього дня, а значить не буде нічого, що могла б показати російська влада своєму населенню в якості досягнень.

Нарід дуже бідний і духовно, і в голові, тому їм зараз можна годувати все, що завгодно. Показувати, що вони проти НАТО воюють, проти світового уряду, Ротшильди, Рокфеллери, жидобандерівці всюди. Російський нарід це дуже класно споживає,

– зазначив Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що варто очікувати посилення ракетних обстрілів та посилення ескалації саме на сході України.

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За словами Івана Ступака, для українців є вирішальним кожен день, а слова Шарля Мішеля про вирішальні тижні був спрямований не на українців, а на європейську аудиторію, зокрема на Німеччину, яка ще вагається, чи надавати Україні танки Leopard.

Ексспівробітник СБУ позитивно відреагував на позицію Польщі, яка заявила Німеччині, що якщо та не визначиться з танками, то Польща передасть їх Україні, попри позиції Німеччини. Окрім цього Ступак відзначив позиції Литви, Латвії, Естонії та Великої Британії, які найбільше підтримують Україну.

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