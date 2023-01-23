Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За останньою інформацією, окупанти звозять особовий склад на Херсонський напрямок. Аналогічні дії можна зауважити і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ
Як вважає Жданов, російські загарбники побоюються потенційного контрнаступу ЗСУ на Мелітополь. Тому у такий спосіб вони посилюють можливості для власної оборони.
Вони дуже бояться, що ми почнемо наступ на Мелітополь. Тому посилюють угруповання біля Токмака, Мелітополя, Василівки та намагаються будувати лінію оборони. А навколо Мелітополя пробують зробити укріпрайон,
– зауважив Жданов.
На основі цієї відкритої інформації, як припускає Жданов, можна стверджувати, що окупанти більше готуються до оборони, ніж до проведення наступальних операцій.
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Попри це, росіяни спробували провести наступальні дії на 3 ділянках на Запорізькому напрямку. Щоправда, як зазначив Жданов, це було схоже на розвідку боєм. На одній з ділянок вони кинули 2 взводи – українські військову одразу ж спалили ворожу БМП. На інших двох напрямках окупанти взагалі йшли пішки.
Україна готується до контрнаступу
- В Головному управлінні розвідки озвучили свій прогноз щодо подальшого ходу бойових дій. Там вважають, що вирішальним етапом у війні стане весна – літо 2023 року. Тоді вже можна буде говорити про терміни завершення війни.
- За даними видання Reuters, у Білому домі рекомендують Україні поки утриматися від початку великого наступу проти окупантів. Причина виявилася досить зрозумілою.
- Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна нарощує силу для контрнаступу навесні. За його словами, півострів Крим – це вирішальна територія для України, яку звільнять до кінця літа 2023 року. Але це станеться лише за умови, якщо Захід надасть Збройним Силам України необхідну зброю.