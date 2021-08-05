Чествование жертв взрыва в Бейруте закончилось стычками: видео
Источник:Al Jazeera
В ливанской столице Бейруте 4 августа почтили память жертв взрыва в местном порту, который разрушил часть города в 2020 году. Чествование жертв закончилось столкновениями с полицией.
Ужасная трагедия в Бейруте 4 августа 2020. Тогда в результате взрыва погибли 214 человек.
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Почтение жертв трагедии
Всего в ливанской столице собрались тысячи людей. Они прошлись маршем от Площади погибших в местный порт, где собственно и прогремел взрыв.
Участники акции возложили цветы к мемориалу в честь погибших. Всего 214 штук – ровно столько же, сколько людей погибли из-за взрыва.
Присоединились к памятных мероприятий и иностранные дипломаты. Члены иностранных дипломатических миссий почтили жертв минутой молчания. Среди дипломатов и посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
Украина всегда будет поддерживать Ливан, с которым мы тесно связаны историей, крепкими родственными связями. We are Beirut!
– написал украинский дипломат.
Столкновения во время чествования памяти жертв
Впрочем, даже при памятных мероприятий не обошлось без столкновений. Часть разъяренных демонстрантов устроили беспорядки с полицией.
Протестующие, которые требовали расследования трагедии, попытались взять штурмом здание парламента Ливана. Тогда и возникли стычки с правоохранителями.
В ответ полиция применила слезоточивый газ, водометы, а также дубинки. Известно, что 6 человек доставили в больницу, а еще десятку представители Красного Креста оказали помощь на месте.
Взрыв в порту Бейрута: коротко
- Ужасная трагедия, что разрушила большую часть ливанской столицы, произошла 4 августа 2020 года.
- Тогда в результате взрыва в бейрутском порту погибли 214 человек, а еще более 6 тысяч – пострадали.
- Разрушительная сила взрыва была настолько мощной, что более 300 тысяч человек потеряли свои дома.
- Впоследствии выяснилось, что среди жертв взрыва был и гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. Кроме того, 56 украинцев пострадали.