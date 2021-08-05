Чествование жертв взрыва в Бейруте закончилось стычками: видео

В ливанской столице Бейруте 4 августа почтили память жертв взрыва в местном порту, который разрушил часть города в 2020 году. Чествование жертв закончилось столкновениями с полицией.

Ужасная трагедия в Бейруте 4 августа 2020. Тогда в результате взрыва погибли 214 человек.

Интересно Месяц после взрыва: в Бейруте под завалами зафиксировали сердцебиение

Почтение жертв трагедии

Всего в ливанской столице собрались тысячи людей. Они прошлись маршем от Площади погибших в местный порт, где собственно и прогремел взрыв.

Участники акции возложили цветы к мемориалу в честь погибших. Всего 214 штук – ровно столько же, сколько людей погибли из-за взрыва.

Присоединились к памятных мероприятий и иностранные дипломаты. Члены иностранных дипломатических миссий почтили жертв минутой молчания. Среди дипломатов и посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Украина всегда будет поддерживать Ливан, с которым мы тесно связаны историей, крепкими родственными связями. We are Beirut!

– написал украинский дипломат.

Столкновения во время чествования памяти жертв

Впрочем, даже при памятных мероприятий не обошлось без столкновений. Часть разъяренных демонстрантов устроили беспорядки с полицией.

Протестующие, которые требовали расследования трагедии, попытались взять штурмом здание парламента Ливана. Тогда и возникли стычки с правоохранителями.

В ответ полиция применила слезоточивый газ, водометы, а также дубинки. Известно, что 6 человек доставили в больницу, а еще десятку представители Красного Креста оказали помощь на месте.

Взрыв в порту Бейрута: коротко