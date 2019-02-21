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      Годовщина расстрелов на Майдане: кого удалось наказать, а кто успел убежать

      31 Читати новину українською
      Расстрелы на Майдане
      Расстрелы на Майдане / www.svoboda.org

      Прошло уже пять лет после событий Революции достоинства. И один из главных вопросов, которые волнуют украинцев поныне: наказали ли силовиков и политиков, причастных к кровопролитию на Майдане.

      Об этом в эфире 24 каналу в программе "Что это было?" рассказал адвокат потерпевших во время Революции достоинства Роман Маселко.

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      Как продвигается рассмотрение дела

      По статистике, более 400 человек получили подозрение в совершении преступления против мирных активистов на Майдане, 200 дел пока лежат в судах, но реальных наказаний фактически нет.

      "Беркутовцы", ккоторые причастны к убийству людей сейчас находятся на скамье подсудимых. Судебный процесс действительно движется, но очень медленно. И окончательный приговор мы сможем услышать не раньше, чем через полтора года,
      – отметил адвокат.

      Кого уже наказали

      Роман напомнил, что суд вынес приговоры "титушкам", а также арестовал их руководителя Юрия Крысина. Которого также обвиняют в убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Сначала Крысин получил два года условно, но после возмущений общества суд увеличил меру пресечения до пяти лет лишения свободы.

      Крисін за ґратами
      Юрий Крысин

      Сейчас можно констатировать, что наказанных практически нет. Нет ни реальных наказаний, ни заключений. Кроме того, есть много случаев, когда лица, которых обвиняют в неправомерных действиях, продолжают работать в правоохранительных органах и судах,
      – добавил Маселко.

      Кого должны наказать

      Адвокат отметил, что прокуратура установила причастность к преступлению 16 человек из так называемой черной роты "Беркутовцев". Среди них был их командир Дмитрий Садовник. Однако когда все было готово для их задержания, вдруг "Беркутовцы" исчезли. Они вместе с Садовником выехали из Украины в РФ.

      К спасению Садовника причастны высшие должностные лица Украины. В том числе бывший Генпрокурор Виталий Ярема. Затем было установлено, что это была помощь "Беркутовцам" убежать,
      – рассказал Роман.

      К слову, сегодня Виталий Ярема является фактическим руководителем "Блока Петра Порошенко" в Киевской области.

      Дмитро Садовник
      Дмитрий Садовник

      Смотрите видео программы "Что это было?" с объяснениями адвоката пострадавших во время Революции достоинства Романа Маселко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Беркут Жертвы Евромайдан Арест Блок Петра Порошенко Виталий Ярема
      Источник: 24 канал
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