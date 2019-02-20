Самый трагический день в истории независимой Украины: фото, которые никогда не забыть

Утро 20 февраля 2014 года стало черным не только из-за дыма от сгоревшего Дома профсоюзов и горящих покрышек. В тот день снайперы в течение трех часов расстреливали майдановцев.

Сначала "правоохранители" использовали против людей водометы, впоследствии – раздался первый выстрел. Майдановцы прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием стали палки и коктейли молотова.

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На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане прощались с погибшими.

Служители тогдашнего режима 20 февраля убили наибольше протестующих – более 60. С 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля – еще 20. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную сотню.

Сегодня украинцы чтят память Героев Небесной Сотни – их день отмечают ежегодно 20 февраля в соответствии с президентским указом.

Звание Герой Украины, присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Трое иностранцев –гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

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Украинские правоохранители до сих пор не расследовали преступления, совершенные во времена Евромайдана 2013-2014 годов. Однако Генпрокурор Юрий Луценко на телевидении заявил о завершении досудебного следствия по делу о расстрелах на Майдане. Глава ГПУ убеждает, что ведомство имеет все доказательства для передачи дела в суд. Однако адвокат семей героев Небесной сотни слова Луценко возразила – не все экспертизы провели, не собрали все фото и видео. Прошло пять лет – и те, кто расстреливали украинцев, до сих пор не наказаны.

Фото – Getty Images.