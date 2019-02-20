Найтрагічніший день в історії незалежної України: фото, які ніколи не забути

Ранок 20 лютого 2014 року став чорним не лише через дим від згорілого Будинку профспілок та охоплених полум’ям покришок. Того дня снайпери впродовж трьох годин розстрілювали майданівців.

Спочатку "правоохоронці" використали проти людей водомети, згодом – пролунав перший постріл.

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Майданівці прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю стали палиці та коктейлі молотова.



Спалений будинок профіпсілок/ Джерело: Getty Images

Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані прощалися із загиблими.



Снайпери розстрілювали Майдан протягом 3 годин/ Джерело: Getty Images

Служителі тодішнього режиму 20 лютого вбили найбільше протестувальників – понад 60. З 18 по 20 лютого на Майдані загинули 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.

Сьогодні українці вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні – їхній день відзначають щорічно 20 лютого згідно з президентським указом.



20 лютого – День Героїв Небесної сотні/ Джерело: Getty Images

Звання Герой України, присвоїли 105 Героям Небесної Сотні посмертно. Троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.



Стрішні списки відкрили 22 лютого/ Джерело: Getty Images

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Українські правоохоронці досі не розслідували злочини, скоєні у часи Євромайдану 2013-2014 років. Однак Генпрокурор Юрій Луценко на телебаченні заявив про завершення досудового слідства у справі про розстріли на Майдані.



Винні досі не покарані/Джерело: Getty Images

Голова ГПУ переконує, що відомство має всі докази для передачі справи до суду. Однак адвокат родин героїв Небесної сотні слова Луценка заперечила – не всі експертизи провели, не зібрали усі фото та відео. Минуло п'ять років – і ті, хто рострілювали українців, досі не покарані.

Фото – Getty Images.