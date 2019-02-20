11:50
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Найтрагічніший день в історії незалежної України: фото, які ніколи не забути

      1793 Читать новость на русском

      Ранок 20 лютого 2014 року став чорним не лише через дим від згорілого Будинку профспілок та охоплених полум’ям покришок. Того дня снайпери впродовж трьох годин розстрілювали майданівців.

      Спочатку "правоохоронці" використали проти людей водомети, згодом – пролунав перший постріл.  

      Читайте також: Страху не було: страшні спогади майданців про масові убивства 2014 року

      Майданівці прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю стали палиці та коктейлі молотова.

      Ростріли на Майдані
      Спалений будинок профіпсілок/ Джерело: Getty Images

      Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані прощалися із загиблими.

      ростріли на майдані
      Снайпери розстрілювали Майдан протягом 3 годин/ Джерело: Getty Images

      Служителі тодішнього режиму 20 лютого вбили найбільше протестувальників – понад 60. З 18 по 20 лютого на Майдані загинули 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.

      Сьогодні українці вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні – їхній день відзначають щорічно 20 лютого згідно з президентським указом.

      Герої небесної сотні
      20 лютого – День Героїв Небесної сотні/ Джерело: Getty Images

      Звання Герой України, присвоїли 105 Героям Небесної Сотні посмертно. Троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

      Герої Небесної Сотні
      Стрішні списки відкрили 22 лютого/ Джерело: Getty Images

      Читайте також: Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів

      Українські правоохоронці досі не розслідували злочини, скоєні у часи Євромайдану 2013-2014 років. Однак Генпрокурор Юрій Луценко на телебаченні заявив про завершення досудового слідства у справі про розстріли на Майдані.

      Розстріли на Майдані
      Винні досі не покарані/Джерело: Getty Images

      Голова ГПУ переконує, що відомство має всі докази для передачі справи до суду. Однак адвокат родин героїв Небесної сотні слова Луценка заперечила – не всі експертизи провели, не зібрали усі фото та відео. Минуло п'ять років – і ті, хто рострілювали українців, досі не покарані. 

      Фото – Getty Images.

      blog_ava
      Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Ради, – адвокат
      сьогодні
      2177
      Теги: Новини України Фотоновини Новини політики Євромайдан Жертви Розслідування
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сьогодні , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 178
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      сьогодні , 10:05 Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      Юлія Девда 1131
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 10:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 4423
      Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      сьогодні , 09:01 Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      343
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук