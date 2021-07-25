"Летали бомбы, а мама молилась": в день освобождения Лисичанска местные вспомнили подвиги ВСУ

В Лисичанске отметили 7 годовщину освобождения города от оккупации российских наемников. Его отвоевывали тяжело, бои продолжались несколько дней.

Во время освобождения города в 2014 году погибли 15 военнослужащих и более 2 десятков гражданских. В годовщину освобождения Лисичанска сотни горожан в вышиванках и с флагами собрались у памятника погибшим освободителям.

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Они помнят и благодарят защитников, за то что 25 июля 7 лет назад они проснулись в родном и свободном от оккупанта Лисичанске. События тех дней вспоминают с болью.

"Гордость за нашу армию! Вы бы видели, кто в чем (были одеты – 24 канал), в футболках, эти ребята чуть ли не с голыми руками освобождали город", – вспомнила жительница Лисичанска Валентина Гунчева.

Женщина не понаслышке знает, что такое жить в оккупации. Она рассказала, что накануне освобождения города, лисичанцам советовали прятаться в укрытиях. Сделать это смогли не все.

Самое страшное было, когда я смотрела на свою маму, которой 84 года. Над ней летали эти бомбы, а она сидела и молилась богу,

– сказала Валентина Гунчева.

Лисичанск стал испытанием на прочность ВСУ

В июле 2014 года украинская армия шагала к границе, по дороге освобождая города Донбасса. Несколько городов боевики оставили без боя и бежали в Лисичанск. Его превратили в так называемую крепость, вспомнил бывший командир 24 бригады, которая тогда получила приказ заходить в город.

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"Мы, 24 бригада, наступали с запада, с юга – 95 бригада, и с востока – 51 бригада. 3 дня нам понадобилось, чтобы пробить несколько линий обороны, которые были созданы вокруг Лисичанска с военным мастерством", – рассказал командующий подготовки Сухопутных войск Украины Александр Павлюк.

Первая попытка освободить город состоялась 20 июля. Боевики устроили засаду, и подразделение понесло потери. Командование бригады приняло решение уничтожить снайперов, которые целили прямо из здания бывшего центра занятости.

Нам это удалось! Мы смогли выбить противника. Максимально отступить, выйти на окраину Лисичанска,

– вспомнил Александр Павлюк.

Военные отдали местным все свои продовольственные запасы

Местные не скрывают, из-за постоянной российской пропаганды даже боялись тогда украинской армии. Но те сделали все, чтобы повернуть их на свою сторону.

"Все банки, весь хлеб, мука, все было выставлено на асфальт. Все люди, которые 4 дня просидели (в укрытии – 24 канал) приходили, брали поесть. Кто не успел, можно было что-то взять, запастись. Они (военные – 24 канал) остались налегке. Машину открыли и полностью всю еду ребята разгрузили", – рассказала жительница Лисичанска Валентина Гунчева.

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С тех пор – 7 лет местные собираются у памятников воинов, павших за освобождение Лисичанска. Война в городе завершилась сразу после деоккупации, сейчас она живет мирной жизнью. Местные отметили, что за освобождение города пришлось заплатить потерями и среди гражданского населения, и среди военных.