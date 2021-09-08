В годовщину терактов 11 сентября Трамп будет комментировать бокс

Дональд Трамп будет комментировать бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и экс-чемпионом мира в двух дивизионах Эвандером Холифилдом. Будет делать это 45-й президент США в годовщину терактов 11 сентября.

Вместе с предыдущим главой Соединенных Штатов комментировать поединок будет его сын Дональд Трамп-младший.

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Трамп 11 сентября будет комментировать бокс

Я люблю хороших бойцов и прекрасные бои. С нетерпением жду субботнего вечера (11 сентября – 24 канал), чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особое событие,

– заявил Трамп.

Будет комментировать он бой между экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и экс-чемпионом мира в двух дивизионах Эвандером Холифилдом. Поединок состоится 11 сентября в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

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