Наши держали оборону в дотах Второй мировой, – Буданов
Длительные оборонительные точки – это то, что помогало ВСУ в борьбе с врагом. Они пригодились на Киевщине, когда оккупанты были на подступах к столице.
До этого уже пережили одну войну, впрочем стали необходимыми и во время противостояния настоящего. Такое мнение в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает 24 Канал.
До этого понадобились
Кирилл Буданов рассказал, что в феврале-марте 2022 года, когда россияне пытались совершить нападение на Киев, то во многих местах линия обороны проходила по линии обороны времен Второй мировой войны.
Там прямо в дотах Второй мировой войны наши держали оборону,
– подчеркнул он.
В то же время Александр Сырский объяснил, что старые долговременные оборонительные точки были построены достаточно продуманно.
"Они позволяли контролировать происки к местности и поражать врага", – заметил он.
По его словам, до этого строили не просто так – это была система Киевского укрепленного района.
История повторяется
Валерий Залужный объяснил, что у каждой войны есть свой масштаб.
Вот этот масштаб, который есть, соответствует и Первой мировой войне, и Второй мировой войне,
– добавил Главнокомандующий ВСУ.
Залужный сообщил, что сегодня линия фронта для ВСУ 3750 километров, то есть как во Вторую мировую войну.
Потери врага: главное
- По состоянию на утро 24 февраля, то есть ровно через год полномасштабного вторжения, Россия потеряла личного состава в количестве 146 тысяч 820 человек.
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан назвал соотношение потерь украинской и российской сторон.
- Военный эксперт Алексей Гетьман подчеркнул, что украинские военные наносят на фронте значительно больший вред противнику. Делают это ВСУ точными выстрелами.