Наши держали оборону в дотах Второй мировой, – Буданов

Длительные оборонительные точки – это то, что помогало ВСУ в борьбе с врагом. Они пригодились на Киевщине, когда оккупанты были на подступах к столице.

До этого уже пережили одну войну, впрочем стали необходимыми и во время противостояния настоящего. Такое мнение в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает 24 Канал.

До этого понадобились

Кирилл Буданов рассказал, что в феврале-марте 2022 года, когда россияне пытались совершить нападение на Киев, то во многих местах линия обороны проходила по линии обороны времен Второй мировой войны.

Там прямо в дотах Второй мировой войны наши держали оборону,

– подчеркнул он.

В то же время Александр Сырский объяснил, что старые долговременные оборонительные точки были построены достаточно продуманно.

"Они позволяли контролировать происки к местности и поражать врага", – заметил он.

По его словам, до этого строили не просто так – это была система Киевского укрепленного района.

История повторяется

Валерий Залужный объяснил, что у каждой войны есть свой масштаб.

Вот этот масштаб, который есть, соответствует и Первой мировой войне, и Второй мировой войне,

– добавил Главнокомандующий ВСУ.

Залужный сообщил, что сегодня линия фронта для ВСУ 3750 километров, то есть как во Вторую мировую войну.

Потери врага: главное