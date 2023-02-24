Доти вже пережили одну війну, втім стали необхідними й під час протистояння сьогодення. Таку думку в ефірі національного телемарафону голова Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.
Доти знадобилися
Кирило Буданов розповів, що в лютому–березні 2022 року, коли росіяни намагалися здійснити напад на Київ, то в багатьох місцях лінія оборони проходила по лінії оборони часів Другої світової війни.
Там просто в дотах Другої світової війни наші тримали оборону,
– наголосив він.
Водночас Олександр Сирський пояснив, що старі довготривалі оборонні точки були побудовані достатньо продумано.
"Вони дозволяли контролювати підступи до місцевості й уражати ворога", – зауважив він.
За його словами, доти будували не просто так – це була система Київського укріпленого району.
Історія повторюється
Валерій Залужний пояснив, що у кожної війни є свій масштаб.
Ось цей масштаб, який є, відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні,
– додав Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний повідомив, що сьогодні лінія фронту для ЗСУ 3750 кілометрів, тобто як у Другу світову війну.
Втрати ворога: головне
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