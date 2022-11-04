Голая Пристань, Энергодар и Мелитополь: ВСУ нанесли врагу безумных потерь

Украинские защитники нанесли оккупантам сумасшедшие потери на трех направлениях. Россияне продолжают гибнуть на войне и терять технику.

В Генштабе отметили, что приоритеты у противника все те же – удержать временно захваченные территории и вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Внимание В ВСУ рассказали о событиях в Херсонской области и объяснили важность Снегиревки

ВСУ мощно уничтожили оккупантов

В Генштабе подтвердили потери противника в Голой Пристани Херсонской области. Отмечают, что в результате удара ВСУ погибли 18 российских захватчиков, еще двое ранены.

Также 2 ноября в районе Энергодара Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

Вчера в Мелитополе ВСУ нанесли удар по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники.

Также повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

Главное о ситуации по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация, по данным Генштаба, без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

В населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео