У Генштабі зазначили, що пріоритети у противника все ті ж – утримати тимчасово захоплені території та вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Увага У ЗСУ розповіли про події на Херсонщині та пояснили важливість Снігурівки

ЗСУ потужно понищили окупантів

У Генштабі підтвердили втрати противника у Голій Пристані Херсонської області. Зазначають, що внаслідок удару ЗСУ загинули 18 російських загарбників, ще двоє – поранено.

Також 2 листопада у районі Енергодара Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вчора у Мелітополі ЗСУ завдали удару по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки.

Також пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

Головне про ситуацію на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація, за даними Генштабу, без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Ведмеже та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

В населеному пункті Кам'янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео