Левый берег не спит: в Скадовске и Голой Пристани раздались взрывы

Ночью 15 ноября на временно оккупированной территории Херсона прогремели взрывы. Речь идет о городах Голая Пристань и Скадовске на левом берегу Днепра.

Сообщения о взрывах поступают с вечера 14 ноября. О первых взрывах информация появилась около 22:07.

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Что происходит на левом берегу Херсона

Около 23:35 14 ноября о звуках взрывов сообщили жители временно оккупированной Голой Пристани. В преддверии СМИ сообщали о звуках автоматных выстрелов. Журналист Константин Рыженко сообщил, что оккупанты в городе суетятся.

В первые минуты после полуночи СМИ также сообщили о мощных взрывах во временно оккупированном Скадовске. Детали пока неизвестны.

В телеграмм-каналах распространяется разная противоречивая информация о городах на левом берегу Херсонской области, которые под оккупацией россиян. На фоне этого глава Офиса Президента Андрей Ермак лаконично призвал украинцев не торопиться и ждать официальной информации.



Сообщение Ермака / Скриншот

Важно! Вооруженные Силы Украины ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях фронта, рискуя своей жизнью и здоровьем. Поэтому важно не торопиться с распространением информации, которая может навредить нашим воинам.

Верим в наших защитников и защитниц, поддерживаем нашу армию и ждем официальных сообщений!

Контрнаступление ВСУ продлится зимой

Украинские воины во время успешно проведенной операции деоккупировали почти всю Николаевскую область (кроме Кинбурнской косы) и правобережную часть Херсонской области, включая Херсон. Сейчас в регионе проводят разминирование и возобновляют критическую инфраструктуру.

Но поскольку на календаре уже ноябрь и приближается зима, в информационном пространстве было немало мнений о том, будет ли контрнаступление ВСУ в холодное время года. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не может и не намерена "замораживать" контрнаступление зимой и этому по меньшей мере 4 причины:

Если Украина остановится, Россия будет использовать время для подготовки войск, отправки их в Украину и укрепления своих позиций.

Украина должна двигаться по всем направлениям. Ми должны продолжать сражаться на всех фронтах.

Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, россияне впали в депрессию.

В случае замедления украинского наступления, западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах.

Хотя по переговорам, Россия сама уже заявляет о готовности к диалогу. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Кремлю нужны только для того, чтобы взять паузу и подготовить новое наступление . В то же время, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что единственной предпосылкой переговоров является полный выход российских войск с территории Украины.

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