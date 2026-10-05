Несколько тонн посылок в зону оккупации: Сибига рассказал об успешной операции в Олешках

Силы обороны Украины в очередной раз прорвали продовольственную блокаду временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. С помощью дронов жителям города передали почти 400 посылок с продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, российские оккупационные войска уже несколько месяцев подряд пытаются изолировать гражданское население и искусственно создают голод.

Воздушный мост для спасения гражданских

Министр подчеркнул, что российские оккупанты препятствуют доставке продуктов в город в Херсонской области. Однако украинские военные успешно провели очередную операцию по поддержке людей, находящихся под оккупацией.

Военнослужащие задействовали технологии современной войны, чтобы доставить почти 400 посылок весом до 4 тонн в блокированный город.

Глава МИД выразил глубокое уважение бойцам Национальной гвардии, морским пехотинцам и пограничникам за планирование и проведение операции "с исключительной точностью и профессионализмом".

В каждой посылке, поступающей в Олешки, содержится послание: Украина не забывает о своих людях,

– подчеркнул Сибига.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, ситуация с продовольствием в Олешках остается критической уже длительное время, поскольку оккупанты заблокировали поставки продуктов с мая этого года и оказывали давление на население.

Это уже не первая подобная помощь от украинских защитников. В частности, в конце сентября бойцы уже с доставляли гуманитарную помощь с дронов в 100 определенных точек в оккупированном городе.