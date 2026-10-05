Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, російські окупаційні війська вже кілька місяців поспіль намагаються ізолювати цивільне населення та штучно створюють голод.

Повітряний міст для порятунку цивільних

Міністр підкреслив, що російські окупанти перешкоджають доставці продуктів до міста на Херсонщині. Однак українські військові успішно провели чергову операцію з підтримки людей в окупації.

Військовослужбовці залучили технології сучасної війни, аби доправити майже 400 пакунків вагою до 4 тонн у заблоковане місто.

Очільник МЗС висловив глибоку повагу бійцям Національної гвардії, морським піхотинцям та прикордонникам за планування та проведення операції "з надзвичайною точністю та професіоналізмом".

У кожному пакунку, що надходить до Олешок, міститься послання: Україна не забуває про своїх людей,

– наголосив Сибіга.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, ситуація з продовольством в Олешках залишається критичною вже тривалий час, оскільки окупанти заблокували завезення продуктів із травня цього року та чинили тиск на населення.

Це вже не перша подібна допомога українських захисників. Зокрема, наприкінці вересня бійці вже скидали гуманітарну допомогу з дронів на 100 визначених локацій в окупованому місті.