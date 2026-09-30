Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, Силы обороны Украины провели масштабную операцию. В Олешках было много точек, куда сбрасывали продукты. Россияне, конечно же, пытались этому помешать. Там не только хотели сбить дроны, но и отбирали еду.

Что известно о ситуации в Олешках?

По словам Вирлич, были также случаи, когда продукты падали в зоны, которые россияне заминировали или которые простреливались. Однако ей лично известно о случаях, когда людям удалось забрать еду.

Действительно удалось провести эту молниеносную операцию. Сразу скажу, что это не первый раз, когда украинские военные сбрасывали продукты людям. Такие операции проводят систематически. Просто эта была действительно масштабной,

– рассказала журналистка.

В целом россияне создали кризисную ситуацию в Олешках, Голой Пристани и прилегающих общинах. Выехать оттуда фактически невозможно. Уже неоднократно были случаи, когда люди подрывались на минах или наталкивались на врага. Пешком иногда удавалось выйти из городов.

Выйти иногда можно. Люди проходили десятки километров, чтобы купить еду в неблокированных селах. Или же двигались дальше и выезжали на подконтрольную Украине территорию,

– отметила Вирлич.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что россияне не давали возможности поставлять продукты в Олешки еще с 26 мая. Местные жители голодали. Были случаи, когда отдельные семьи питались домашними животными.